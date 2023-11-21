سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 وتوقعات الأسعار القادمة

سعر الذهب في مصر اليوم تنال هذه الكلمات الكثير من البحث على محرك البحث جوجل، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي لرصد اخر سعر وصل إليه الذهب بمختلف الأعيرة المتداولة في السوق وخاصة عيار 21 الأكثر تداولًا في الأسواق بين المصريين.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 2023

يمكن من خلال التقرير التعرف على أخر ما وصل إليه سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 في مصر الذي يشهد ارتفاعات متتالية على مدار الأسابيع الأخيرة الماضية، وتوقعات سعر الذهب خلال الأيام القادمة مقارنة بسعر الدولار.

بالنسبة لسعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصري وصل سعر البيع فيه لـ 2،750 جنيه أما سعره في الشراء وصل لـ 2،770 جنيه

سعر الذهب عيار 24 بلغ سعر البيع 3،143 جنيه وسعر الشراء 3،166 جنيه

وبلغ سعر الذهب عيار 22 للبيع 2،881 جنيه وسعره للشراء 2،902 جنيه

أما سعر الذهب عيار 18 ويعتبر الذهب الأكثر انتشارًا بين الشباب المقبل على الزواج لشراء ما يعرف بالشبكة بلغ سعره للبيع 2،357 جنيه وللشراء 2،374 جنيه.

سعر الذهب عيار 14 للبيع 1،833 جنيه وللشراء 1،847 جنيه.

سعر الذهب عيار 12 للبيع 1،571 جنيه وللشراء 1،583 جنيه.

سعر الاونصة للبيع 97،743 جنيه وللشراء 98،454 جنيه

سعر الجنيه الذهب للبيع 22،000 جنيه وللشراء 22،160 جنيه

سعر الكيلو من الذهب للبيع 3،142،857 جنيه وللشراء 3،165،714 جنيه

توقعات أسعار الذهب خلال الأيام القادمة

وفق توقعات الخبراء الاقتصاديين من المتوقع أن يستمر سعر الذهب في الارتفاع رغم هذه الارتفاعات المتتالية التي يشهدها منذ أسابيع تقريبًا خاصة بعد العداون الاسرائيلي على قطاع غزة.

وفي تقارير بحثية أوضحت أن ما يحفز ارتفاع سعر الذهب واستمرار هذا الارتفاع هو الانخفاض الذي يشهده عوائد الدولار والسندات الأمريكية، حيث شهد الدولار بالفعل خلال الاسابيع الماضية انخفاض ملحوظ إلى أدنى مستوى مع توقع المستثمرين انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية العام المقبل.