الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 وتوقعات الأسعار القادمة

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

سعر الذهب في مصر اليوم تنال هذه الكلمات الكثير من البحث على محرك البحث جوجل، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي لرصد اخر سعر وصل إليه الذهب بمختلف الأعيرة المتداولة في السوق وخاصة عيار 21 الأكثر تداولًا في الأسواق بين المصريين.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 2023

يمكن من خلال التقرير التعرف على أخر ما وصل إليه سعر الذهب اليوم الثلاثاء  21 نوفمبر 2023 في مصر  الذي يشهد ارتفاعات متتالية على مدار الأسابيع الأخيرة الماضية، وتوقعات سعر الذهب خلال الأيام القادمة مقارنة بسعر الدولار.  

بالنسبة لسعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصري وصل سعر البيع  فيه لـ 2،750  جنيه أما سعره في الشراء وصل لـ 2،770 جنيه 

سعر الذهب عيار 24  بلغ سعر البيع 3،143 جنيه وسعر الشراء 3،166 جنيه

وبلغ سعر الذهب عيار 22   للبيع 2،881 جنيه وسعره للشراء 2،902 جنيه 

أما سعر الذهب عيار 18 ويعتبر الذهب الأكثر انتشارًا بين الشباب المقبل على الزواج لشراء ما يعرف بالشبكة بلغ سعره للبيع 2،357  جنيه وللشراء 2،374 جنيه.

سعر الذهب عيار 14  للبيع 1،833  جنيه وللشراء 1،847 جنيه.

سعر الذهب عيار 12 للبيع 1،571 جنيه وللشراء 1،583 جنيه.

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023 فى مصر

الآن متاح.. تحديث سعر الذهب للبيع والشراء اليوم في مصر

سعر الاونصة للبيع 97،743 جنيه وللشراء 98،454 جنيه 

سعر الجنيه الذهب  للبيع 22،000 جنيه وللشراء 22،160 جنيه 

سعر الكيلو من الذهب للبيع 3،142،857 جنيه وللشراء 3،165،714 جنيه 

توقعات أسعار الذهب خلال الأيام القادمة 

وفق توقعات الخبراء الاقتصاديين من المتوقع أن يستمر سعر الذهب في الارتفاع رغم هذه الارتفاعات المتتالية التي يشهدها منذ أسابيع تقريبًا خاصة بعد العداون الاسرائيلي على قطاع غزة. 

وفي تقارير بحثية أوضحت أن ما يحفز ارتفاع سعر الذهب واستمرار هذا الارتفاع هو الانخفاض الذي يشهده عوائد الدولار والسندات الأمريكية، حيث شهد الدولار بالفعل خلال الاسابيع الماضية انخفاض ملحوظ إلى أدنى مستوى مع توقع المستثمرين انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية العام المقبل.

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سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 فى مصر

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ارتفاع جديد.. سعر الذهب للبيع والشراء اليوم في مصر

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