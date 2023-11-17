الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الآن متاح.. تحديث سعر الذهب للبيع والشراء اليوم في مصر

الذهب
الذهب

مع منتصف التعاملات اليومية يحرص المواطنين في العطلة الرسمية معرفة تحديث سعر الذهب للبيع والشراء اليوم في مصر عبر جوجل، وخاصة من قبل الشباب المقبلين على الزواج، حيث استقرت أسعار الذهب اليوم بمصر الجمعة 17 نوفمبر 2023، ويتوقع الخبراء اتجاه الذهب إلى الصعود خلال الساعات القادمة.

تحديث سعر الذهب للبيع والشراء اليوم في مصر

وقال خبراء تجارة وصناعة الذهب بمصر إن الذهب سوف يتجه للصعود خلال الساعات المقبلة وخاصة أن الأسعار العالمية تكون ارتفعت بداية من تعاملات اليوم. 

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير سعر الذهب اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023.

وتتأثر أسعار الذهب بمصر بعدة عوامل ويكون بينها سعر الدولار والعرض والطلب، وذلك خلافًا للمصنعية التي ستتراوح ما بين 70 إلى 200 جنيه طبق حجم ونوع المشغولات.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 17 نوفمبر في مصر 

  • واستقر سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 17 نوفمبر في مصر، عيار 24 نحو مبلغ 3063 جنيها للبيع وقيمة 3086 جنيها للشراء، طبقًا لمنصة جولد برايس توداي.
  • وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو مبلغ 2289 جنيهًا للبيع وقيمة 2314 جنيها للشراء.
  • سجل سعر جرام الذهب اليوم الجمعة في مصر، عيار 21 نحو مبلغ 2670 جنيها للبيع و2700 جنيه للشراء.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

أما عن سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 17 نوفمبر في مصر فقد سجل نحو 21360 جنيها للبيع، وقيمة 21600 جنيه للشراء.

وعلق أمير رزق خبير تجارة وصناعة المجوهرات بمصر أن السوق ارتفع خلال الأيام الماضية يكون بفعل تحركات أسعار الصرف العالمية والمحلية في الأسواق السوداء، مؤكدًا أن ارتفاع سعر الذهب عالميًا خلال هذا الأٍبوع سوف تؤدي لمزيد من الارتفاع في الأسعار المحلية. 

وأضاف أن مد الإعفاء الجمركي على كافة واردات الذهب من شأنه تكون تهدئة الأسعار لكن التأثير نسبي نظرًا لانتهاء فترة الإجازات للمصريين بالخارج.

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وحققت أسعار الذهب أول مكاسب أسبوعية خلال الثلاث أسابيع الماضية، وسط تزايد رهانات المستثمرين أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وصل إلى نهاية دورة التشديد النقدي، مما يضغط على الدولار وعوائد سندات الخزانة.

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