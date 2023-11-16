سعر جرام الذهب اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023 فى مصر

يهتم المصريون بمتابعة أسعار الذهب كل يوم، وتصدر عنوان "سعر جرام الذهب اليوم الخميس 16-11-2023 في مصر" محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، إذ تهتم شريحة كبيرة من الجمهور بشراء الذهب، لاسيما مع التغيرات السريعة في مؤشرات البورصة بسبب التغيرات الجيوسياسية في المنطقة والحرب على غزة، وفي هذه الحالة يعتبر المعدن الأصفر الوعاء الادخاري الأكثر أمانًا.

أسعار الذهب اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023 في مصر

أفادت شعبة الذهب والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية بأن الأسواق شهدت ارتفاعًا متتاليًا في الأسعار العالمية والمحلية للذهب، حيث بلغ السعر العالمي 1974 دولارًا للأوقية وتخطى عيار 21 حاجز 2720 جنيهًا للجرام.

وأشار رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، هاني ميلاد جيد، في تصريحات تلفزيونية إلى أن سبب هذا الارتفاع يعود إلى استمرار التوترات في الشرق الأوسط، وعدم الثقة في الأداء الاقتصادي للدول الكبرى، بالإضافة إلى تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية وتراجع أداء الدولار بالأسواق العالمية.

سعر جرام الذهب اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023 في الصاغة

نرصد في السطور الأتية سعر جرام الذهب في محلات الصاغة في بداية التعاملات الصباحية لليوم الخميس 16- 11-2023، والتي تختلف من محل لآخر بسبب المصنيعة والرسوم.

سعر جرام المعدن الأصفر عيار 24 اليوم الخميس 16- 11 -2023

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 بشكل متواصل خلال التداولات، ليصل إلى أعلى قيمة في مصر وهي 3110 جنيهات، علمًا بأن هذا العيار هو الأعلى جودة في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 16- 11 -2023

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في سوق الصاغة ليصل إلى 2720 جنيهًا، وهو الأكثر انتشارًا في مصر.

سعر جرام المعدن الأصفر عيار 18 اليوم الخميس 16- 11 -2023

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 أرباحًا بقيمة 40 جنيهًا ليصل إلى نحو 2330 جنيهًا في التعاملات، وهو الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب وزن "8 جرام"

كما حقق الجنيه الذهب مكاسب بقيمة 320 جنيهًا ليصل إلى 21760 جنيهًا، ويزن 8 جرامات من عيار 21، الذي هو الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.