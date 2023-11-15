الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الذهب عند أعلى مستوى في أسبوع مع انخفاض الدولار

الذهب
الذهب

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء إلى أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوع مع انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعدما أدت بيانات عن تراجع التضخم إلى زيادة الرهانات على أن خفض أسعار الفائدة الأميركية قد يحدث في وقت أقرب مما توقعه المستثمرون، وفقا لما ذكرته "سكاي نيوز".

وأظهرت بيانات الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لم يتغير في أكتوبر، وجاء الارتفاع السنوي في التضخم الأساسي بأقل نسبة في عامين.

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من شهرين بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى لها منذ 22 سبتمبر.

وانخفاض الدولار يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ووفقا لخدمة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، لا يتوقع المستثمرون بنسبة كبيرة الآن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي  في ديسمبر، كما زادت الرهانات على خفض أسعار الفائدة في مايو 2024 إلى حوالي 50 بالمئة مقارنة مع 34 بالمئة قبل البيانات.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1970.45 دولار للأونصة، بعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوى له منذ السابع من نوفمبر. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1974.70 دولار للأونصة.

وينتظر المتعاملون الآن بيانات عن مبيعات التجزئة الأميركية ومؤشر أسعار المنتجين المقرر صدورها الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 23.38 دولار للأونصة، كما زاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 890.21 دولار، وصعد البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 1033.09 دولار للأونصة.

الذهب أسعار الذهب الخزانة الامريكية سندات الخزانة التضخم

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