الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ارتفاع كبير.. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 15 -11-2023 فى بداية التعاملات

الذهب
الذهب

يهتم المصريون بمعرفة سعر الذهب كل يوم لا سيما مع تذبذب البورصات العالمية نتيجة احتدام الصراع في غزة، والحرب التي بدأت عليها في السابع من أكتوبر الماضي، وهو ما تسبب في زيادة معدلات التضخم وزيادة أسعار السلع والعملات في السوق الموازية، لذا ينشغل المصريون بالذهب كونه وعاء إدخاري آمن وزينة وخزينة.

 

سعر جرام الذهب في مصر الأربعاء 15 -11-2023

بدأت محال الصاغة في مصر تداولاتها اليومية على ارتفاع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023  لليوم الثالث على التوالي في مختلف المحافظات، بفضل تحرك سعر الأوقية في بورصة المعادن الدولية بقيمة 10 دولارات، ووفقًا لبيانات شعبة الذهب باتحاد الغرف، فجرام الذهب ارتفع حوالي نجو عشرين جنيهًا للجرام، مما يرفع سعر الجرام عيار 21 - الأكثر انتشارًا ومبيعًا في مصر- إلى نحو 2670 جنيهًا للجرام.

 

أسعار الذهب اليوم 15 -11-2023 في بداية التعاملات

وفي السطور الأتية سعر جرام الذهب في محلات الصاغة وفق موقع "gold price " في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023  بدون المصنعية والتي تختلف من ماركة لأخرى ومن سوق لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 24 الأربعاء 15-11-2023

يواصل سعر الذهب عيار 24 ارتفاعه الطفيف في التداولات، ويبلغ الآن 3063 جنيها، وهو السعر الأعلى للجرام في مصر، ويعتبر هذا العيار الأقل تشكيلًا في مصر بسبب جودته العالية لكنه الأكثر استخدامًا في السبائك لنقائه العالي.

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سعر جرام الذهب عيار 21  الأربعاء 15-11-2023

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 أيضًا خلال اليوم ليصل إلى 2680 جنيها للشراء، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًا بسبب قيمته المناسبة.

 

سعر الذهب عيار 18 بدون المصنعية 

ارتفع سعرالذهب عيار 18 الأقل سعرًا محليًا بقيمة 25 جنيهًا ليصل إلى 2297 جنيهًا في التعاملات اليومية، وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

 

سعر الجنية الذهب اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 

 وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب، فقد استمر في الارتفاع ليصل إلى نحو 21،440 جنيهًا، وزن الجنيه يصل إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

بينما  شهدت البورصة العالمية للمعادن تحرك جديد في التعاملات الاسبوعية بشكل ملحوظ لتسجل لتصل أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 1948 دولارا.

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