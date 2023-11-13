تراجع عالمى.. سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023 فى مصر

مع بداية التعاملات الصباحية حرص الشباب المقبلين على الزواج على معرفة سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023 في مصر بدون مصنعية لشراء الشبكة، حيث تشهد الأسعار حالة من الاستقرار في الساعات الصباحية المبكرة.

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023 في مصر

تستعرض "الدستور" أسعار الذهب اليوم الإثنين طبقًا لآخر تحديث لها في البورصات العالمية والمحلية، وستشهد الأسعار استقرارًا في السعر، وذلك مع توقف البورصة العالمية.

أسعار الذهب اليوم الإثنين

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الإثنين 13 نوفمبر

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2971 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 13 نوفمبر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2600 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين 13 نوفمبر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2229 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الإثنين 13 نوفمبر

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1733 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 13 نوفمبر

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 20800 جنيه.

مد العمل بقرار إعفاء واردات الذهب مع الوافدين من الرسوم الجمركية

وافق رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي على الطلب المقدم من الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس هاني ميلاد جيد، لتمديد العمل بالقرار رقم ١٨٠١ لسنة ٢٠٢٣ الخاص بإعفاء الذهب القادم مع الوافدين من الخارج من الجمارك سواء كان بأشكال نصف مشغولة ومعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة.

سعر الذهب العالمي

وسجل الذهب انخفاضًا للأسبوع الثاني على التوالي في البورصة العالمية، وسجل الذهب أدنى مستوى له منذ 3 أسابيع، وذلك بعد تحول في توجهات الأسواق بعيدًا عن الملاذ الآمن، بالإضافة إلى توجهات السياسة النقدية التي أشارت إلى استمرار التشديد النقدي ومحاربة التضخم.

وانخفض الذهب الفوري خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.7% ليفقد 54 دولارًا، ويسجل أدنى مستوى له منذ 3 أسابيع عند 1933 دولارًا للأونصة، وقد سجل الذهب 4 جلسات من الهبوط من مجمل 5 جلسات خلال الأسبوع الماضي، وفق تحليل جولد بيليون.