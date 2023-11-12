شركة شلاتين تقرر مد مزايدة استكشاف الذهب والمعادن

أعلنت منذ قليل شركة شلاتين للثروة المعدنية، إحدى شركات قطاع البترول المصري، عن مد موعد إغلاق المزايدة رقم العام 2023 حتى 14 ديسمبر 2023، وذلك حتى تتمكن الشركات من شراء كراسة الشروط وحزم البيانات وتقييم مناطق المزايدة، وحتى يتقدم أكبر عدد ممكن من الشركات لضمان التنافس بينها وبما يحقق الغرض من المزايدة وتشجيعًا للشركات العالمية للاستثمار في مجال التعدين في مصر، تحقيقًا لأهداف الدولة المصرية، وقررت شركة شلاتين مد مزايدة استكشاف الذهب والمعادن.



شركـة شلاتين تقرر مد مزايدة إستكشاف الذهب والمعادن

يذكر أن العديد من الشركات قد تقدمت بطلبات لرغبتها في الاشتراك في المزايدة، وطلبت مد فترة المزايدة حتى تتمكن الشركات من شراء مستندات الطرح وحزم البيانات لتقييم مناطق المزايدة وتقديم العروض الفنية والمالية لمنطقة أو أكثر من مناطق المزايدة، بحيث يكون موعد إغلاق المزايدة هو الخميس الموافق 14 ديسمبر 2023 الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة.

خريطة مزايدة الذهب

1- "البرامية" وتقع على جانبي الطريق الأسفلتي بمرسى علم– إدفو وعلى بعد حوالي 120 كيلو غرب مدينة مرسى علم، وتحتوي على تواجدين للذهب وهما "البرامية والحسينات"، بمتوسط نسبة الذهب من 3 إلى 4 جرامات فى طن الصخور.

2- "عتود" وتقع على جانبي الطريق الأسفلتي بمرسى علم– إدفو وعلى بعد حوالي 50 كيلو غرب مدينة مرسى علم، ويتراوح محتوى الذهب بالمنطقة من 0.5 إلى 20 جرامًا فى الطن بالصخور الحاوية المختلفة بين عروق الكوارتز ونطاقات التغاير المصاحبة له.

3- "حماطة" وتقع المنطقة على ساحل البحر الأحمر جنوب الصحراء الشرقية وبطول 50 كيلو، وتحتوي المنطقة على 6 تواجدات لخام الذهب، بمتوسط نسبة ذهب تصل إلى 20 جرامًا فى طن الصخور الواحد.

4- "منطقة فطايري" وتعد من المناطق الغنية الحاملة لمعدن الذهب والتى تقع ما بين سفاجا – قنا في الكيلو 30 شمال طريق سفاجا، بمتوسط نسبة ذهب نحو 14 جرامًا فى الطن الواحد.

5- "حنجلية وأم عود" وتقع جنوب غرب مدينة مرسى علم عند الكيلو 55، ويتكون الذهب بالمنطقة في عروق الكوارتز الأبيض الرمادي، وبنسبة متوسط ذهب قد يصل إلى 22 جرامًا في الطن.