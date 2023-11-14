سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 فى مصر

يحرص عشاق الذهب والمحبين مع إقبالهم على الزواج أو قرب موعد مناسبة على معرفة سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 في مصر عبر جوجل، حيث أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم بداخل كافة محلات الصاغة وذلك بدون ضريبة ومصنعية، حيث ستشهد الأسعار تذبذبًا ملحوظًا وتكون مقارنةً بأسعار أمس الإثنين.

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023

وتستعرض «الدستور» في السطور التالية أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء والتي جاءت كما يلي:

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر الأكثر مبيعًا داخل محلات الصاغة 2650 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة 3028 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر

وصل سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر عيار 18 إلى 2271 جنيهًا.

كما سجل اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 1509 جنيهات.

ووصل سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر عيار 14 إلى 1772 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر

وعن سعر جنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر داخل كافة محلات الصاغة بدون ضريبة ومصنعية بلغ 21200 جنيه.

سعر الأونصة اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر

وبالنسبة لسعر الأونصة اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر في بداية التعاملات سجل 93833 جنيهًا.

وبحسب تحليل جولد بيليون، فإن الذهب شهد الأسبوع الماضي انخفاض في سعر الأونصة العالمية بنسبة 2.7% لتفقد 54 دولارًا من قيمتها ليعد أسوأ هبوط في سعر الذهب منذ أكثر من شهر بعد أن شهد الدولار الأمريكي استقرارًا بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوع وفقًا لمؤشر الدولار، وذلك في ظل الدعم الذي يحصل عليه الدولار من سياسة التشديد النقدي للبنك الفيدرالي، بعد حديث رئيس البنك جيروم باول الأسبوع الماضي الذي أظهر تمسكه بسياسة التشديد النقدي وإبقاء خيار رفع الفائدة متاح.