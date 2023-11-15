الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مستشار التموين لصناعة الذهب: تداول المعدن الأصفر فى البورصة ليست له علاقة بأسعاره

الذهب
الذهب

قال الدكتور ناجي جاد، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، إن تداول الذهب والفضة في البورصة السلعية خطوة مهمة للغاية، وهذه الخطوة ستفيد صناعة الذهب في مصر بصورة كبيرة الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور ناجي جاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن الذهب يتأثر بالكثير من العوامل العالمية منها قوة الدولار العالمية.

وأضاف في حديثه، أن أسعار الذهب ليست لها علاقة بتداول الذهب والفضة في البورصة، حيث إن سعر الذهب يتم تحديده وفق السوق العالمية وليس المحلية، لذا على المواطنين إدراك أن أسعار الذهب ليست لها علاقة بالتداول بالبورصة.

وأشار إلى أن الذهب احتياطي استراتيجي للأفراد والدولة، وقوة أي عملة في العالم تتحدد من خلال الاحتياطي الاستراتيجي من سبائك الذهب.

ناجي جاد مستشار وزير التموين لصناعة الذهب المحور 90 دقيقة

الأكثر قراءة

"حماس" تعلن خسائر الاحتلال فى كل محاور التوغل بغزة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

إيقاف تراخيص السيارات 6 أشهر حال التلاعب باللوحات المعدنية

أول تعليق من فيتوريا على مطالب ضم “شيكابالا” للمنتخب.. ويكشف موقف صبحى وفتوح

الاحتلال ينشر صورًا لأسلحة ومعدات من "الشفاء".. وحماس ترد: دعاية رخيصة

"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل الصفقة المحتملة بين المقاومة وإسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

ماجد حبته

حلُّهم الإنسانى.. اللا إنسانى!

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

لواء.حمدى البطران

التصعيد الإسرائيلى

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

أرض التوتر.. هل تدخل الضفة الغربية دائرة الحرب بين إسرائيل وحماس؟

الأمم المتحدة لإسرائيل: المستشفيات ليست ساحات قتال

الاحتلال الإسرائيلى: أوصلنا أغذية أطفال على ظهر "الدبابات" إلى مستشفى الشفاء