مستشار التموين لصناعة الذهب: تداول المعدن الأصفر فى البورصة ليست له علاقة بأسعاره

قال الدكتور ناجي جاد، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، إن تداول الذهب والفضة في البورصة السلعية خطوة مهمة للغاية، وهذه الخطوة ستفيد صناعة الذهب في مصر بصورة كبيرة الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور ناجي جاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن الذهب يتأثر بالكثير من العوامل العالمية منها قوة الدولار العالمية.

وأضاف في حديثه، أن أسعار الذهب ليست لها علاقة بتداول الذهب والفضة في البورصة، حيث إن سعر الذهب يتم تحديده وفق السوق العالمية وليس المحلية، لذا على المواطنين إدراك أن أسعار الذهب ليست لها علاقة بالتداول بالبورصة.

وأشار إلى أن الذهب احتياطي استراتيجي للأفراد والدولة، وقوة أي عملة في العالم تتحدد من خلال الاحتياطي الاستراتيجي من سبائك الذهب.