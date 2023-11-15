الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

السعر العالمي للذهب يتخطى 1970 دولار.. والمحلي يسجل صعود تاريخي

الذهب
الذهب

شهدت الأسواق ارتفاعات متتالية بالأسعار العالمية والمحلية للذهب ليسجل السعر العالمي  1974 دولار للأوقية بينما تخطى عيار 21 حاجز 2720 جنيها للجرام.

 عيار 21 يتخطى 2720 جنيها للجرام  

وأرجع هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية  الزيادة العالمية إلى استمرار التوترات الجيوسياسية علي الساحة العالمية مع حالة من عدم الثقة في الاداء الاقتصادي للدول الكبري في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية واستمرار موجة التضخم العالمية من ناحية بالاضافة الي تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية من قبل أكبر ثلاثة مؤسسات للتصنيف وتراجع اداء الدولار بالأسواق العالمية.

وأوضح جيد أن استطلاعات الرأي العالمية تذهب بنسبة كبيرة إلى ترجيح عدم رفع الفدرالي الأمريكي لمعدلات الفائدة خلال اجتماع الشهر المقبل نظرا للتخوف من تأثير رفع اسعار الفائدة والذي استمر على مدار عام ونصف على حركة الاقتصاد الأمريكي والتخوف من موجة ركود قاسية وانكماش للأداء الاقتصادي خاصة مع تراجع وتيرة ارتفاع معدلات التضخم مقارنة بالشهر الماضي.

المتداولون على الذهب يتجنبون فتح صفقات جديدة انتظارًا للتضخم الأمريكي

 

أسعار الذهب 

وأوضح ميلاد أن العقود الآجلة شهدت ارتفاعا لشهر ديسمبر بحوالي 16.50 دولارًا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 0.85٪.

وحول حركة الأسعار بالأسواق المحلية شهدت الأسواق ارتفاعا تاريخيا بالسوق في سعر كافة العيارات ليتخطى سعر جرام عيار 21 اثناء كتابة التقرير 2720 جنيها للجرام بينما عيار 24 سجل 3108.5 جنيها للجرام وبلغ سعر عيار 18 الأكثر شيوعا في المشغولات الذهبية 2331.5 جنيها للجرام وبلغ ثمن الذهب في الجنيه قبل احتساب الدمغة والضريبة والمصنعية 21760 جنيها.

وأرجع لطفي المنيب نائب رئيس الشعبة ارتفاع السعر المحلي إلى ما تشهده الأسواق العالمية من تقلبات بالإضافة إلى ارتفاع الطلب المحلي علي الذهب كملاذ أمن للمدخرات لحمايتها من معدلات التضخم.

أسعار الذهب شعبة الذهب الغرف التجارية التوترات الجيوسياسية السعر العالمى 1974 دولار

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