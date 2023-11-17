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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

عيار 21 يتراجع.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 17-11-2023

الذهب
الذهب

سجلت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة تراجعًا طفيفًا، ورغم ذلك حافظت على الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها منذ عدة أسابيع، حيث بلغ سعر الذهب عيار 21 - أكثر أعيرة الذهب تداولا في السوق المصرية - 2690 جنيها، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 17-11-2023.

أسعار الذهب اليوم 

الذهب عيار 24: بيع 3063 جنيها، وللشراء 3086 جنيها. 

الذهب عيار 22: بيع 2808 جنيهات، وللشراء 2829 جنيها.

أسعار الذهب عيار 21: بيع 2690 جنيها، وللشراء 2670 جنيها.

أسعار الذهب عيار 18: بيع 2305 جنيهات، وللشراء 2288 جنيها.

أسعار الذهب عيار 14: بيع 1787 جنيها، وللشراء 1800 جنيه.

الذهب عيار 12: بيع 1531 جنيها، وللشراء 1543 جنيها.

الأونصة: بيع 95255 جنيها، وللشراء 95966 جنيها.

الجنيه الذهب: بيع 21440 جنيها، وللشراء 21600 جنيه.

الكيلو: بيع 3062857 شراء 3085714 جنيها.

سعر جرام الذهب اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023 فى مصر

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سعر الجنيه الذهب والسبائك 

سبيكة ذهب عيار 24 وزن 100 جرام عيار 999.9 من إنتاج شركة ملاك وبشرى MB : 328945 جنيها.

سبيكة ذهب عيار 24 وزن 2.5 جرام عيار 999.9 من إنتاج شركة ملاك وبشرى MB : 8225 جنيها.

سبيكة ذهب عيار 24 وزن 5 جرام عيار 999.9 من انتاج شركة ملاك وبشرى MB : 16450 جنيها.

أونصة 31.10 جرام من بى تى سى: 103435 جنيها.

سبيكة ذهب عيار 24 من بي تى سى وزن 10 جرامات: 33485 جنيها.

سبيكة 2.5 جرام Swiss Gold : 8760 جنيها.

نصف جنيه ذهب بى تى سى عيار 21 : 11665 جنيها.

جنيه ذهب عيار 21 من انتاج شركه لازوردي إيجيبت LAZURDE : 23030 جنيها.

نصف جنيه ذهب عيار 21 وزن 4 جرام من انتاج شركة ملاك وبشرى MB: 11515 جنيها.

جنيه بى تى سي ذهب عيار21 : 23370 جنيها.

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