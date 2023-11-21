الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 فى مصر

الذهب
الذهب

مع بداية تعاملات الصباح يحرص محبي وعشاق شراء الذهب على معرفة سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 في مصر عبر جوجل، ويزداد الإقبال من قبل الشباب المقبلين على الزواج، حيث واصل سعر الذهب، اليوم ارتفاعه  باليوم الثالث على التوالي ولكن يكون بوتيرة أكبر اليوم.

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 في مصر

وتنشر "الدستور" في التقرير التالي سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 في مصر.

وسجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر ارتفاعًا بنحو مبلغ 25 جنيهًا بأسواق الصاغة والمجوهرات في فترة التعاملات الصباحية، ليصل إجمالي الزيادة لنحو 40 جنيهًا كمتوسط لأغلب الأعيرة وذلك ببداية تعاملات اليوم، وفقًا للشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية.

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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء فى مصر

وجاءت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء فى مصر كالتالي:

سعر بيع الذهب اليوم عيار 24 بلغ حوالي 3154 جنيهًا.

سعر شراء الذهب اليوم عيار 24 سجل نحو 3131 جنيهًا.

سعر بيع الذهب اليوم عيار 21 وصل إلى 2760 جنيهًا.

سعر شراء الذهب اليوم عيار 21 تداول بنحو 2740 جنيهًا.

سعر بيع الذهب اليوم عيار 18 استقر عند 2366 جنيهًا.

سعر شراء الذهب اليوم عيار 18 لامس نحو 2349 جنيهًا.

سعر بيع الذهب اليوم عيار 14  بلغ نحو 1840 جنيهًا.

سعر شراء الذهب اليوم عيار 14  وصل إلى 1826 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء، في مصر ارتفاعًا منذ بدء التعاملات بمحلات الصاغة والمجوهرات بنحو 320 جنيهًا؛ حيث بلغت أسعار اليوم بيع للجمهور حوالي 22080 جنيهًا، وزن حوالي ٨ جرامات عيار 21، وذلك قبل احتساب سعر المصنعية أو الضريبة أو الدمغة.

وبلغ سعر الجنيه الذهب أمس الإثنين  حوالي 21920 جنيهًا شراء من المستهلك.

مصنعية الذهب اليوم الثلاثاء 

وزادت قيمة مصنعية المشغولات الذهبية وذلك بنسبة 10% بداية من شهر يوليو الماضي، طبقًا لما أعلنته الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في الاتحاد العام للغرف التجارية، ويكون بناء على قرار الدكتور علي المصيلحي، بصفته وزير التموين والتجارة الداخلية الصادر وذلك برقم 94 لسنة 2023.

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كما تم اعتبار السبائك عيار 24 بوزن 100 جرام فأقل من المشغولات الذهبية.

وجاء قرار زيادة مصنعية الذهب طبق بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع ما بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية.

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