الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ارتفاع جديد.. سعر الذهب للبيع والشراء اليوم في مصر

الذهب
الذهب

يرجع الاهتمام ومتابعة سعر الذهب للبيع والشراء في مصر، لأنه من أهم المعادن النفيسة في العالم، ويتمتع بقيمة عالية بسبب ندرته وخصائصه الفريدة، حيث يعد آمنًا للادخار والاستثمار، كما يستخدم في صناعة المجوهرات والتحف الفنية.

وفي مصر، يعد الذهب من السلع الأساسية التي يقبل عليها المواطنون، سواء كشكل من أشكال الاستثمار، أو كعنصر أساسي في صناعة المجوهرات، ويشهد سعر الذهب للبيع والشراء في مصر ارتفاعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، حيث تجاوز سعر الذهب عيار 21 الـ 2760 جنيه مصري.

سعر الذهب اليوم بالدولار

أسعار الذهب في مصر تتغير بشكل يومي، ويتم تحديدها بناءً على سعر الذهب عالميًا، وسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم وأسعار العملات الأجنبية

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023

سعر الذهب عيار 21 اليوم

يعد الذهب عيار 21 من أشهر أنواع الذهب في مصر، ويستخدم في صناعة المجوهرات والتحف الفنية. ويتميز الذهب عيار 21 بنسبته العالية من الذهب، حيث تحتوي كل قطعة من الذهب عيار 21 على 21 قيراط من الذهب، و7 قيراط من المعادن الأخرى.

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم 

سعر الذهب عيار 21 اليوم للبيع، 2744 جنيه     

سعر الذهب عيار 21 اليوم للشراء 2760 جنيه

سعر الذهب عيار 24

جاء سعر ذهب عيار 24 كالتالي:

سعر الذهب عيار 24 للبيع 3136 جنيه

سعر الذهب عيار 24 للشراء 3154 جنيه

 

سعر الذهب عيار 18

جاء سعر ذهب عيار 18 كالتالي:

سعر الذهب عيار 18 للبيع 2352 جنيه

سعر الذهب عيار 18 للشراء 2366 جنيه

 

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سعر أونصة الذهب اليوم

الأونصة الذهبية هي وحدة قياس الكتلة المستخدمة في قياس الذهب. تساوي الأونصة الذهبية 31.1034768 جرامًا، وهي وحدة قياس عالمية معتمدة.

1 أونصة ذهب، سجلت 98100 جنيه مصري

5 أونصة ذهب، سجلت 490502 جنيه مصري

10 أونصة ذهب، سجلت 981004 جنيه مصري

15 أونصة ذهب، سجلت 1471505 جنيه مصري

20 أونصة ذهب، سجلت 1962007 جنيه مصري

25 أونصة ذهب، سجلت 2452509 جنيه مصري

50 أونصة ذهب، سجلت 4905018 جنيه مصري

100 أونصة ذهب، سجلت 9810037 جنيه مصري

250 أونصة ذهب، سجلت 24525091 جنيه مصري

500 أونصة ذهب، سجلت 49050183 جنيه مصري

100 أونصة ذهب، سجلت 9810037 جنيه مصري

 

 

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