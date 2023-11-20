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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

مع قرب موعد المسافرين إلى المملكة العربية السعودية حرص المواطنين على معرفة سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث شهدت أسعار صرف الريال السعودي استقرارًا مقابل سعر الجنيه المصري مع بدء التعاملات داخل عدد من البنوك الحكومة والخاصة العاملة في مصر، حيث أن سجل سعر الريال بداخل البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023 في البنوك المصرية

وتستعرض«الدستور» في هذه السطور القادمة سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 20- 11- 2023 في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 20 نوفمبر في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 20 نوفمبر في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي اليوم الإثنين 20 نوفمبر

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري 8.18 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 20 نوفمبر في بنك الاستثمار العربي

حقق سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي أمام الجنيه المصري 8.20 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 20 نوفمبر في البنك الأهلي القطري - كيو إن بي

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري 8.13 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي ببنك الإسكندرية اليوم الإثنين 20 نوفمبر

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

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وجاء سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري بنحو 8.23 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 20 نوفمبر في بنك كريدي أجريكول

وسجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري 8.16 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

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