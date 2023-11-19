الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم وأسعار العملات الأجنبية

الدولار
الدولار

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد – بداية تعاملات الأسبوع في البنوك – استقرار سعري عند نفس المستوى الذي سجلته منذ عدة أشهر، مع اتجاه البنك المركزي المصري للحفاظ على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري رغم اتجاهها في بعض الأحيان لرفع سعر الفائدة. 

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم وأسعار العملات الأجنبية.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 

 

استقر سعر الدولار حسب شاشات البنك المركزي المصري اليوم الأحد الموافق 19 نوفمبر 2023، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، شراء: 30.77 جنيه مصري، وبيع: 30.93 جنيه مصري.، وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في باقي البنوك العاملة في مصر سواء المحلية أو الأجنبية كالتالي: 

 

البنكشراءبيع
البنك المركزي المصري30.8306 جنيه مصري30.9586 جنيه مصري
البنك الأهلي المصري30.85 جنيه مصري30.95 جنيه مصري
بنك مصر30.85 جنيه مصري30.95 جنيه مصري
بنك التجاري الدولي30.85 جنيه مصري30.95 جنيه مصري
البنك العربي الأفريقي الدولي30.85 جنيه مصري30.95 جنيه مصري
بنك القاهرة30.85 جنيه مصري30.95 جنيه مصري
بنك QNB الأهلي30.85 جنيه مصري30.95 جنيه مصري
بنك HSBC30.85 جنيه مصري30.95 جنيه مصري

 

 

 

 

 

 

 

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى بداية التعاملات الأسبوعية

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023

 

أسعار العملات الأجنبية 

 

العملةشراءبيع
الدولار الأمريكي30.77 جنيه مصري  30.93 جنيه مصري
اليورو33.43 جنيه مصري33.55 جنيه مصري
الجنيه الإسترليني38.19 جنيه مصري38.32 جنيه مصري
الفرنك السويسري34.66 جنيه مصري34.78 جنيه مصري
الين الياباني0.205 جنيه مصري0.203 جنيه مصري
الدينار الكويتي100.46 جنيه مصري95.63 جنيه مصري
الدينار الأردني43.71 جنيه مصري43.25 جنيه مصري
الدينار البحريني82.27 جنيه مصري80.36 جنيه مصري
الريال العماني80.59 جنيه مصري79.25 جنيه مصري

 

 

 

 

 

 

 

 

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تحديث لحظي| سعر الذهب اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023 في مصر

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