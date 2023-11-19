سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد – بداية تعاملات الأسبوع في البنوك – استقرار سعري عند نفس المستوى الذي سجلته منذ عدة أشهر، مع اتجاه البنك المركزي المصري للحفاظ على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري رغم اتجاهها في بعض الأحيان لرفع سعر الفائدة.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم وأسعار العملات الأجنبية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

استقر سعر الدولار حسب شاشات البنك المركزي المصري اليوم الأحد الموافق 19 نوفمبر 2023، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، شراء: 30.77 جنيه مصري، وبيع: 30.93 جنيه مصري.، وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في باقي البنوك العاملة في مصر سواء المحلية أو الأجنبية كالتالي:

البنك شراء بيع البنك المركزي المصري 30.8306 جنيه مصري 30.9586 جنيه مصري البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه مصري 30.95 جنيه مصري بنك مصر 30.85 جنيه مصري 30.95 جنيه مصري بنك التجاري الدولي 30.85 جنيه مصري 30.95 جنيه مصري البنك العربي الأفريقي الدولي 30.85 جنيه مصري 30.95 جنيه مصري بنك القاهرة 30.85 جنيه مصري 30.95 جنيه مصري بنك QNB الأهلي 30.85 جنيه مصري 30.95 جنيه مصري بنك HSBC 30.85 جنيه مصري 30.95 جنيه مصري

أسعار العملات الأجنبية