سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم وأسعار العملات الأجنبية
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد – بداية تعاملات الأسبوع في البنوك – استقرار سعري عند نفس المستوى الذي سجلته منذ عدة أشهر، مع اتجاه البنك المركزي المصري للحفاظ على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري رغم اتجاهها في بعض الأحيان لرفع سعر الفائدة.
وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم وأسعار العملات الأجنبية.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم
استقر سعر الدولار حسب شاشات البنك المركزي المصري اليوم الأحد الموافق 19 نوفمبر 2023، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، شراء: 30.77 جنيه مصري، وبيع: 30.93 جنيه مصري.، وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في باقي البنوك العاملة في مصر سواء المحلية أو الأجنبية كالتالي:
|البنك
|شراء
|بيع
|البنك المركزي المصري
|30.8306 جنيه مصري
|30.9586 جنيه مصري
|البنك الأهلي المصري
|30.85 جنيه مصري
|30.95 جنيه مصري
|بنك مصر
|30.85 جنيه مصري
|30.95 جنيه مصري
|بنك التجاري الدولي
|30.85 جنيه مصري
|30.95 جنيه مصري
|البنك العربي الأفريقي الدولي
|30.85 جنيه مصري
|30.95 جنيه مصري
|بنك القاهرة
|30.85 جنيه مصري
|30.95 جنيه مصري
|بنك QNB الأهلي
|30.85 جنيه مصري
|30.95 جنيه مصري
|بنك HSBC
|30.85 جنيه مصري
|30.95 جنيه مصري
أسعار العملات الأجنبية
|العملة
|شراء
|بيع
|الدولار الأمريكي
|30.77 جنيه مصري
|30.93 جنيه مصري
|اليورو
|33.43 جنيه مصري
|33.55 جنيه مصري
|الجنيه الإسترليني
|38.19 جنيه مصري
|38.32 جنيه مصري
|الفرنك السويسري
|34.66 جنيه مصري
|34.78 جنيه مصري
|الين الياباني
|0.205 جنيه مصري
|0.203 جنيه مصري
|الدينار الكويتي
|100.46 جنيه مصري
|95.63 جنيه مصري
|الدينار الأردني
|43.71 جنيه مصري
|43.25 جنيه مصري
|الدينار البحريني
|82.27 جنيه مصري
|80.36 جنيه مصري
|الريال العماني
|80.59 جنيه مصري
|79.25 جنيه مصري