تحديث لحظي| سعر الذهب اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023 في مصر

ترتفع معدلات البحث عن سعر الذهب في مصر يوميًا لمعرفة أخر تسعير وصل إليه المعدن الأصفر الذي يشهد ارتفاعات جنونية منذ أسابيع ولم يستقر عند قيمة معينة حتى الآن.

تحديث لحظي سعر الذهب اليوم في مصر

في هذا التقرير نعرض أخر تحديث لحظي سعر الذهب اليوم الاحد 19 نوفمبر 2023 في مصر وفق الأسعار المتداولة في منصات سوق الذهب مع مراعاة الاختلاف لجنيهات قليلة من صائغ لأخر.

سعر الذهب عيار 24 للبيع 3،097 جنيه وللشراء 3،109 جنيه

سعر الذهب عيار 22 للبيع 2،839 وجنيه للشراء 2،850 جنيه

سعر الذهب عيار 21 للبيع 2،710 وجنيه للشراء 2،720 جنيه

سعر الذهب عيار 18 للبيع 2،323 وجنيه للشراء 2،331 جنيه

سعر الذهب عيار 14 للبيع 1،807 وجنيه للشراء 1،813 جنيه

سعر الذهب عيار 12 للبيع 1،549 وجنيه للشراء 1،554 جنيه

سعر الاونصة للبيع 96،321 وجنيه للشراء 96،677 جنيه

سعرالجنيه الذهب للبيع 21،680 وجنيه للشراء 21،760 جنيه

سعر الكيلو للبيع 3،097،143 وجنيه للشراء 3،108،571 جنيه

سعر الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023

سعر جرام الذهب عيار 24 238.85 ريال سعودي

سعر جرام الذهب عيار 22 218.95 ريال سعودي

سعر جرام الذهب عيار 21 209.00 ريال سعودي

سعر جرام الذهب عيار 18 179.14 ريال سعودي

سعر جرام الذهب عيار 14 139.33 ريال سعودي

سعر أونصة الذهب بيع 7،429.13 ريال سعودي

سعر أونصة الذهب شراء 7،432.88 ريال سعودي

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري

سجل الريال السعودي أمام الجنيه المصري في معاملات البنك المركزي المصري اليوم الأحد 8.2235 جنيه للشراء و8.2498 جنيه للبيع.