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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سجل ارتفاعًا.. سعر الذهب في منتصف تعاملات السبت 18-11-2023

الذهب
الذهب

يتصدر البحث عن سعر الذهب في منتصف تعاملات السبت 18-11-2023  محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، إذ يشهد المعدن الأصفر انتعاشًا كبيرًا في الأسعار، وذلك بسبب الإقبال الكبير عليه، والناتج عن تذبذب البورصات العالمية  وانهيار العديد من العملات بعد الحرب على غزة والتغيرات الجيوسياسية الكبيرة التي تشهدها المنطقة ومن ثم يصبح الذهب هو الوعاء الادخاري الأكثر أمانًا.

 ارتفاع سعر الذهب في منتصف تعاملات السبت 18-11-2023

وتصدر البحث عن سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم السبت 18-11-2023 محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة،  وقد شهد ارتفاعًا طفيفًا حيث شهد سعر الذهب عيار 21 وأنواع الذهب الأخرى ارتفاعًا طفيفًا في محلات الصاغة، وفي الوقت نفسه، سجلت أوقية الذهب في البورصة العالمية حوالي 1980 دولار للأوقية.

سعر جرام الذهب عيار 24 السبت 18-11-2023

انطلق سعر جرام الذهب عيار 24 في تعاملاته بارتفاع بسيط، حيث سجّل العيار الأعلى في مصر 3108 جنيها للبيع و3097 جنيها للشراء، ويُذكر أن هذا العيار هو الأقل تشكيلًا في مصر، ولكن جودته أعلى من غيره.

عيار 21 يتراجع.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 17-11-2023

ارتفاع كبير.. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 15 -11-2023 فى بداية التعاملات

سعر جرام الذهب عيار 21 السبت 18-11-2023

وسجل الذهب عيار 21 ارتفاعًا  بمقدار 20 جنيه في سوق الصاغة ليبلغ  2720 جنيها للبيع و2710 جنيهات للشراء؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 السبت 18-11-2023

سعر جرام الذهب عيار 18 لم يتغير اليوم، حيث بلغ نحو 2323 جنيهًا في التعاملات يعتبر هذا العيار هو الأكثر مبيعًا في الوجه البحري.

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سعر  الجنيه الذهب "وزن 8 جرام" السبت 18-11-2023

أما سعر الجنيه الذهب اليوم، فقد حقق أرباحًا مقدارها 160 جنيهًا عن يوم أمس، ليصل إلى حوالي 21760 جنيها للبيع و21680 جنيها للشراء، وزن الجنيه يصل إلى 8 جرامات من عيار 21، وهو العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيدي.

سعر أوقية الذهب عالميًا السبت 18-11-2023 بالدولار

جاء سعر أوقية الذهب عالميًا في بورصة المعاملات الفورية على ثبات ملحوظ حيث بلغ سعر أوقية الذهب الآن 1980 دولارًا.

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