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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 18-11-2023

الدولار
الدولار

يطالع سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية السبت 18-11-2023 الملايين من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك مع اقتراب مراجعة صندوق النقد الدولي والحصول على القسط الثاني، حيث تشهد أسعار الصرف استقرارا ملحوظا في البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية السبت 18-11-2023

يشهد سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية السبت 18-11-2023 في البنوك، وفقا للوحة التعاملات المالية، استقرارا ملحوظا في البنوك المصرية، وذلك بالرغم من الارتفاع الجنوني في السوق الموازي، والذي كسر حاجز الـ 50 جنيها، مع اقتراب مراجعة صندوق النقد الدولي وبالتزامن مع أحداث قطاع غزة وإليكم الأسعار بالتفصيل:

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وصل الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

بلغ الدولار في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

استقر الدولار في بنك الإسكندرية عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

يتداول الدولار في البنك التجاري الدولي CIB بنحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الدولار نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس وصل الدولار إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للبيع و30.95 جنيه للشراء.

في البنك المصري الخليجي سجل الدولار الأمريكي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك HSBC وصل الدولار الأمريكي إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك قطر الوطني الأهلي وصلت قيمة الدولار إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك القاهرة وصل الدولار إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 17-11-2023

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سعر الدولار فى مصر اليوم الخميس الموافق 16 نوفمبر 2023

أسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي

وصل اليورو الأوروبي إلى نحو 33.43 جنيه للشراء و33.55 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الجنيه الاسترليني إلى 38.19 جنيه للشراء و38.32 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي نحو 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

استقر الدينار الكويتي عند مستوى 99.92 جنيه للشراء و100.33 جنيه للبيع.

سجل الدرهم الاماراتي نحو 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي في البنوك المصرية 

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