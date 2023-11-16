الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الدولار فى مصر اليوم الخميس الموافق 16 نوفمبر 2023

الدولار
الدولار

تصدر سعر الدولار اليوم في مصر محرك البحث جوجل بعد القفزة في سعر العملة الأمريكية في السوق الموازية ليصل إلى خمسون جنيهًا، لذا يحاول المستثمرون والمسافرون للخارج تدبير الدولار بالسعر الرسميى من خلال البنوك والصرافة، كي لا يقعوا رهن استغلال تجار السوق السوداء. 

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس الموافق 16 نوفمبر 2023 

ظهر عرض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على شاشات التداول في فروع البنوك المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، وقد استقر سعر الدولار في نهاية تعاملات المصارف العاملة في سوق المال. 

وفيما يلي يقدم  "الدستور" في السطور الأتية تقريرًا يوميًا بأسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وفق ما ظهر على المواقع الرسمية للبنوك المحلية والأجنبية.

سعر الدولار فى بعض البنوك العاملة فى مصر الأربعاء 15-11-2023

أسعار الذهب اليوم عيار 21 للجرام وسعر العملات الذهبية

سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر اليوم 16-11-2023 

ووفقًا لأحدث بيان صادر عن البنك المركزي المصري، بلغ متوسط سعر الدولار الأمريكي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع، وفي مايلي سعره في بعض البنوك. 

بنك أبو ظبي التجاري

وصل سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي التجاري إلى  30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك بلوم مصر

سجل سعر الدولار في بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي "QNB"

جاء سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي اليوم نحو: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

 سعر العملة الأمريكية في البنوك اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023 

  • في بنك كريدي أجريكول مصر، يبلغ سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
  •  في بنك سايب، سجل سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع. 
  • في البنك المصري الخليجي، يبلغ سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع. 
  • بنك مصر، سجل سعر الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
  •  في البنك الأهلي المصري، يبلغ سعر الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع. 
  • في البنك التجاري الدولي "CIB" وصل سعر الدولار إلى  30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
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الذهب عند أعلى مستوى في أسبوع مع انخفاض الدولار

سعر الدولار سعر العملة الأمريكية سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بنك أبو ظبي التجاري بنك قطر الوطني الأهلي QNB بنك مصر

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