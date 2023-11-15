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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الدولار فى بعض البنوك العاملة فى مصر الأربعاء 15-11-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

تهتم شريحة كبيرة من المصريين بمتابعة أسعار الدولار في البنوك والسعر الرسمي له على الشاشات في شركات الصرافة، لا سيما أنه في الأيام الأخيرة سجل قفزة كبيرة في السوق الموازية، لذا يرغب المستثمرون في توفير العملة  من خلال البنوك.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023

وسجلت ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية استقرار سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك العاملة في القطاع المصرفي في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 15-11-2023، ووفقًا لأحدث بيان صادر عن البنك المركزي المصري، فإن متوسط سعر صرف الدولار بلغ 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

 سعر الدولار في بعض البنوك العاملة في مصر الأربعاء 15-11-2023 

جاء سعر الدولار في بنك الكويت الوطني اليوم عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع. 

وفي المصرف المتحد، سجل سعر الدولار بقيمة مماثلة، حيث تم عرضه بـ 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع. 

في بنك قطر الوطني الأهلي، فتم تحديد سعر الدولار عند نفس القيمة، 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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سعر عملة الولايات المتحدة في البنوك والصرافة اليوم الأربعاء

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي هو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع. 

وفي ميد بنك، يبقى سعر الدولار ثابتًا عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع. بالنسبة لبنك سايب، 

سجل سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي وبنك مصر اليوم الأربعاء 15-11-2023 

أما في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، فقد بلغ سعر الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلى: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي شهد قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي حقق قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

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