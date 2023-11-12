سعر الدولار اليوم الأحد 12 /11 /2023 فى البنوك المصرية
يعرض موقع الدستور خدمته الاقتصادية اليومية في عرض نشرة الأسعار منها سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية.
سعر الدولار اليوم الأحد 12 /11 /2023 في البنوك المصرية
ننشر في التقرير التالي سعر الدولار اليوم الاحد 12/11/2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق معاملات الصرف من البنك المركزي المصري.
سعر الدولار اليوم الأحد في البنك المركزي المصري
30.8423 جنيه للشراء
30.9386 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري
30.8414 جنيه للشراء
30.9386 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الأحد في بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الأحد في بنك مصر
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
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سعر الدولار اليوم الأحد في بنك قناة السويس
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الأحد في بنك التعمير والإسكان
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الأحد في البنك التجاري الدولي cib
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 12 /11 /2023
يورو
32.9633 جنيه للشراء
33.0733 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
37.8023 جنيه للشراء
37.9338 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
34.2302 جنيه للشراء
34.3533 جنيه للبيع
100 ين يابانى
20.4005 جنيه للشراء
20.4715 جنيه للبيع
ريال سعودي
8.2222 جنيه للشراء
8.2485 جنيه للبيع
دينار كويتى
99.8201 جنيه للشراء
100.1670 جنيه للبيع
درهم اماراتى
8.3966 جنيه للشراء
8.4237 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.2333 جنيه للشراء
4.2469 جنيه للبيع