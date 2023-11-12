سعر الدولار اليوم الأحد 12 /11 /2023 فى البنوك المصرية

الأحد 12/نوفمبر/2023 - 07:41 ص 11/12/2023 7:41:04 AM

يعرض موقع الدستور خدمته الاقتصادية اليومية في عرض نشرة الأسعار منها سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية.



سعر الدولار اليوم الأحد 12 /11 /2023 في البنوك المصرية

ننشر في التقرير التالي سعر الدولار اليوم الاحد 12/11/2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق معاملات الصرف من البنك المركزي المصري.



سعر الدولار اليوم الأحد في البنك المركزي المصري

30.8423 جنيه للشراء

30.9386 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري

30.8414 جنيه للشراء

30.9386 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم الأحد في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الأحد في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع



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سعر الدولار اليوم الأحد في بنك قناة السويس

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم الأحد في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم الأحد في البنك التجاري الدولي cib

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 12 /11 /2023

يورو

32.9633 جنيه للشراء

33.0733 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

37.8023 جنيه للشراء

37.9338 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

34.2302 جنيه للشراء

34.3533 جنيه للبيع

100 ين يابانى

20.4005 جنيه للشراء

20.4715 جنيه للبيع

ريال سعودي

8.2222 جنيه للشراء

8.2485 جنيه للبيع

دينار كويتى

99.8201 جنيه للشراء

100.1670 جنيه للبيع

درهم اماراتى

8.3966 جنيه للشراء

8.4237 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.2333 جنيه للشراء

4.2469 جنيه للبيع







