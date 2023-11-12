الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد 12 /11 /2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار

يعرض موقع الدستور خدمته الاقتصادية اليومية في عرض نشرة الأسعار منها سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية.
 

سعر الدولار اليوم الأحد 12 /11 /2023 في البنوك المصرية

ننشر في التقرير التالي سعر الدولار اليوم الاحد 12/11/2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق معاملات الصرف من البنك المركزي المصري.
 

سعر الدولار اليوم الأحد في البنك المركزي المصري 

30.8423 جنيه للشراء 
30.9386 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري 

30.8414 جنيه للشراء 
30.9386 جنيه للبيع
 

سعر الدولار اليوم الأحد في بنك الإسكندرية 

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم الأحد في بنك مصر 

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع

 اقرأ ايضا

ننشر اسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023 في بورصة الدواجن الرئيسية

 

سعر الدولار اليوم الأحد في بنك قناة السويس 

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
 

سعر الدولار اليوم الأحد في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
 

سعر الدولار اليوم الأحد في البنك التجاري الدولي cib  

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع 

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم فى مصر السبت 11-11-2023

متابعة أسعار السلع وقوافل بالمحافظات.. حصاد وزارة الزراعة فى أسبوع

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 12 /11 /2023  

يورو 
32.9633 جنيه للشراء 
33.0733 جنيه للبيع 

جنيه إسترلينى 
37.8023 جنيه للشراء 
37.9338 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى 
34.2302 جنيه للشراء 
34.3533 جنيه للبيع 

100 ين يابانى 
20.4005 جنيه للشراء 
20.4715 جنيه للبيع 

ريال سعودي 
8.2222 جنيه للشراء 
8.2485 جنيه للبيع 

دينار كويتى
99.8201 جنيه للشراء 
100.1670 جنيه للبيع 

درهم اماراتى
8.3966 جنيه للشراء 
8.4237 جنيه للبيع 

اليوان الصينى
4.2333 جنيه للشراء 
4.2469 جنيه للبيع 



 

txt

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 11-11-2023

txt

ألمانيا: 12 مليار يورو لتخفيض أسعار الكهرباء للمصانع

سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم الأحد البنوك المصرية البنك المركزي المصري البنك الأهلي المصري

الأكثر قراءة

عاجل.. فصائل عراقية تعلن استهداف مدينة إيلات الإسرائيلية

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

الأرصاد تكشف موعد بداية فصل الشتاء

من يقود المدرج؟.. مشاجرة وفوضى بين ألتراس أهلاوى فى مباراة الجونة (فيديو)

أولتراس أهلاوي.. 16 عامًا من الفوضى والبلطجة وفرض السيطرة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: انقطاع تام للكهرباء بمستشفى الشفاء جراء القصف الإسرائيلى (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

كرم منصور

الصبر يا عم جابر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصهيونية ـ النازية الجديدة محكومة بالانهزام!

علي سعدة

السيسى.. والانتخابات الرئاسية المقبلة

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب

كيف تتعامل إسرائيل مع ملف المحتجزين فى غزة؟

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس