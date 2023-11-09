الخميس 09 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 2-11-2022 وأسعار العملات الأجنبية 

سعر الدولار
سعر الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه المصري من الموضوعات المهمة التي يكثر البحث عنها، كذلك الحال بالنسبة لسعر الريال السعودي مع الاستعداد لموسم الحج للعام القادم 2024.
 

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس
 

ننشر في التقرير التالي سعر الدولار أمام الجنيه المصري وكذلك سعر الريال السعودي اليوم الخميس 9-11-2023 وأسعار العملات الأجنبية المختلفة.
 

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في معاملات البنك المركزي المصري 

30.8414 جنيه للشراء 
30.9386 جنيه للبيع 

 

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر 

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع

 

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
 

سعر الدولار  أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
 

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي cib 

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 9-11-2023

 

سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 

8.2211 جنيه للشراء 
8.2474 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري  
 

8.19  جنيه للشراء 
8.22  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك مصر 

8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

8.21  جنيه للشراء
8.25  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس 

8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة 
8.19 جنيه للشراء
  8.25 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي cib 
8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع

 

أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 9-11-2023

يورو
32.9417 جنيه للشراء 
33.0579 جنيه للبيع 

جنيه إسترلينى
37.9288 جنيه للشراء 
38.0606 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى 
34.2226 جنيه للشراء 
34.3457 جنيه للبيع 

100 ين يابانى 
20.4940 جنيه للشراء 
20.5627 جنيه للبيع 
 

دينار كويتى 
99.8622 جنيه للشراء 
100.2091 جنيه للبيع 

درهم إماراتي 
8.3966 جنيه للشراء 
8.4237 جنيه للبيع 

اليوان الصينى
4.2336 جنيه للشراء 
4.2478 جنيه للبيع 
 

txt

أسعار السجائر الجديدة.. القائمة الكاملة لمنتجات "الشرقية- إيسترن كومبانى"

txt

بعد وقف تصديره.. تراجع 15 جنيها في أسعار البصل والإنتاج المحلي يغطي السوق

سعر الدولار سعر الدولار أمام الجنيه المصري سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس سعر الريال السعودي اسعار العملات الاجنبية

الأكثر قراءة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 9-11-2023 والقنوات الناقلة 

الحكومة تطرح شققًا بنظام الإيجار ضمن مشروع "سكن كل المصريين"

عاجل.. قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم مدينة جنين الفلسطينية

اليوم.. بدء تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار السجائر (فائمة أسعار)

عاجل.. هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ على القوات الأمريكية فى العراق

عاجل.. استشهاد 30 فلسطينيا فى قصف إسرائيلى استهدف منزلين بمخيم جباليا شمالى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وضع معقد

ماجد حبته

مؤتمر باريس حول غزة

خالد عكاشة

مستجدات الوضع الميدانى فى السودان!

محمد العسيري

نحن لا نأكل الحرب.. الحرب تأكل الجميع

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

لواء.حمدى البطران

مصر وغزة.. وحديث المآسى

محمد رفعت

تطور الموقف المصرى!

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى وسكرتير عام الأمم المتحدة يبحثان جهود التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة

مصدر أمريكى: مصر رفضت نشر قوات عربية فى غزة.. وقرارنا صارم برفض التهجير لسيناء

مصادر مطلعة: مصر تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية فى غزة تشمل تبادل الأسرى والمحتجزين