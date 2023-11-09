سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 2-11-2022 وأسعار العملات الأجنبية 

سعر الدولار أمام الجنيه المصري من الموضوعات المهمة التي يكثر البحث عنها، كذلك الحال بالنسبة لسعر الريال السعودي مع الاستعداد لموسم الحج للعام القادم 2024.



سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس



ننشر في التقرير التالي سعر الدولار أمام الجنيه المصري وكذلك سعر الريال السعودي اليوم الخميس 9-11-2023 وأسعار العملات الأجنبية المختلفة.



سعر الدولار أمام الجنيه المصري في معاملات البنك المركزي المصري

30.8414 جنيه للشراء

30.9386 جنيه للبيع





سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع



سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع





سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي cib

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 9-11-2023





سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري



8.2211 جنيه للشراء

8.2474 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري



8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك مصر

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع





سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة

8.19 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي cib

8.18 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع

أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 9-11-2023

يورو

32.9417 جنيه للشراء

33.0579 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

37.9288 جنيه للشراء

38.0606 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

34.2226 جنيه للشراء

34.3457 جنيه للبيع

100 ين يابانى

20.4940 جنيه للشراء

20.5627 جنيه للبيع



دينار كويتى

99.8622 جنيه للشراء

100.2091 جنيه للبيع

درهم إماراتي

8.3966 جنيه للشراء

8.4237 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.2336 جنيه للشراء

4.2478 جنيه للبيع

