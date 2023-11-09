سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 2-11-2022 وأسعار العملات الأجنبية
سعر الدولار أمام الجنيه المصري من الموضوعات المهمة التي يكثر البحث عنها، كذلك الحال بالنسبة لسعر الريال السعودي مع الاستعداد لموسم الحج للعام القادم 2024.
سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس
ننشر في التقرير التالي سعر الدولار أمام الجنيه المصري وكذلك سعر الريال السعودي اليوم الخميس 9-11-2023 وأسعار العملات الأجنبية المختلفة.
سعر الدولار أمام الجنيه المصري في معاملات البنك المركزي المصري
30.8414 جنيه للشراء
30.9386 جنيه للبيع
سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي cib
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 9-11-2023
سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري
8.2211 جنيه للشراء
8.2474 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك مصر
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية
8.21 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي cib
8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 9-11-2023
يورو
32.9417 جنيه للشراء
33.0579 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
37.9288 جنيه للشراء
38.0606 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
34.2226 جنيه للشراء
34.3457 جنيه للبيع
100 ين يابانى
20.4940 جنيه للشراء
20.5627 جنيه للبيع
دينار كويتى
99.8622 جنيه للشراء
100.2091 جنيه للبيع
درهم إماراتي
8.3966 جنيه للشراء
8.4237 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.2336 جنيه للشراء
4.2478 جنيه للبيع