سعر الدولار اليوم الأحد 5-11-2023 فى البنوك المصرية

ترتفع معدلات البحث بشكل دائم عن سعر الدولار في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في معاملات البنك المركزي المصري لرصد استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في الوقت الحالي وفي ظل الاحداث السياسية المتوترة التي يشهدها العالم.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

نرصد في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 5-11-2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في معاملات البنك المركزي المصري

30.8277 جنيه للشراء

30.9586 جنيه للبيع



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع



سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصري في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي cib

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

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أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 5-11-2023

يورو

32.7822 جنيه للشراء

32.9337 جنيه للبيع

جنيــه إسترليـنى

37.6252 جنيه للشراء

37.7973 جنيه للبيع

دولار كنـدى

22.3292 جنيه للشراء

22.4305 جنيه للبيع

كرون دانمركى

4.3924 جنيه للشراء

4.4116 جنيه للبيع

كرون نرويجى

2.7585 جنيه للشراء

2.7709 جنيه للبيع

كرون ســويدى

2.7706 جنيه للشراء

2.7831 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

34.0751 جنيه للشراء

34.2348 جنيه للبيع

100 ين يابانى

20.5026 جنيه للشراء

20.5910 جنيه للبيع

ريـــال سعـــودى

8.2172 جنيه للشراء

8.2534 جنيه للبيع

دينــار كويتى

99.6629 جنيه للشراء

100.2804 جنيه للبيع

درهم إماراتى

8.3928 جنيه للشراء

8.4291 جنيه للبيع

دولار أســـترالى

19.8469 جنيه للشراء

19.9373 جنيه للبيع

دينــار البحــرين

81.7278 جنيه للشراء

82.1139 جنيه للبيع

ريـــال عمـــانى

80.0637 جنيه للشراء

80.4202 جنيه للبيع

ريـــال قطــــرى

8.4515 جنيه للشراء

8.4897 جنيه للبيع

دينـار أردنـى

43.4193 جنيه للشراء

43.6959 جنيه للبيع

يوان صينى

4.2124 جنيه للشراء

4.2309 جنيه للبيع