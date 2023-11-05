الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد 5-11-2023 فى البنوك المصرية

الدولار
الدولار

ترتفع معدلات البحث بشكل دائم عن  سعر الدولار في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في معاملات البنك المركزي المصري لرصد استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في الوقت الحالي وفي ظل الاحداث السياسية المتوترة التي يشهدها العالم.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

نرصد في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 5-11-2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في معاملات البنك المركزي المصري

30.8277 جنيه للشراء 
30.9586 جنيه للبيع


سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 
 30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع


سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية
 30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصري في بنك مصر 

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع

 

سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع


سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي cib

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

 

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يورو
32.7822 جنيه للشراء 
32.9337 جنيه للبيع

جنيــه إسترليـنى 
37.6252 جنيه للشراء 
37.7973 جنيه للبيع

دولار كنـدى
22.3292 جنيه للشراء 
22.4305 جنيه للبيع

كرون دانمركى
4.3924 جنيه للشراء 
4.4116 جنيه للبيع

كرون نرويجى 
2.7585 جنيه للشراء 
2.7709 جنيه للبيع

كرون ســويدى
2.7706 جنيه للشراء 
2.7831 جنيه للبيع

فرنك سويسرى
34.0751 جنيه للشراء 
34.2348 جنيه للبيع

100 ين يابانى 
20.5026 جنيه للشراء 
20.5910 جنيه للبيع

ريـــال سعـــودى 
8.2172 جنيه للشراء 
8.2534 جنيه للبيع

دينــار كويتى
99.6629 جنيه للشراء 
100.2804 جنيه للبيع

درهم إماراتى 
8.3928 جنيه للشراء 
8.4291 جنيه للبيع

دولار أســـترالى
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دينــار البحــرين 
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ريـــال عمـــانى
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ريـــال قطــــرى
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دينـار أردنـى
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43.6959 جنيه للبيع

يوان صينى
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