الأحد 05 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

الفراخ
الفراخ

ينشر "الدستور"، من خلال هذا التقرير، أسعار الدواجن في بورصة الدواجن الرئيسية، حيث تشمل سعر كيلو الفراخ البيضاء، والفراخ البلدي، والفراخ الحمراء، كذلك نوضح سعر البيض اليوم.

ويحتوي التقرير على كل تفاصيل أسعار الدواجن اليوم للمستهلك، وهي: الفراخ، وأمهات الفراخ البيضاء، والبط، وكتاكيت الفراخ، وكراتين البيض البلدي والأبيض والأحمر، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أن الدواجن تختلف أسعارها في المحافظات التي تحظى بنسب عالية سواء في الإنتاج أو التربية، ولذلك يتم تحديد السعر بناء على القوى التنافسية الضيقة في المنطقة ذاتها وصولًا إلى القوى التنافسية الكبرى على المستوى العام.

 

أسعار الدواجن اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023

تمثل أسعار الدواجن اهتمامًا للقارئ المصري بشكل يومي على "جوجل"، وإليكم تقرير عن أسعار الدواجن، وفقًا لآخر تطورات السوق الداجنة، كالآتي:

 

أسعار الفراخ اليوم

وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 65 و66 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو بين 90 و91 جنيهًا.

وصل سعر كيلو الفراخ البلدي بين 110 و111 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء بين 60 و61 جنيهًا.

 

سعر البانية اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023

تصل أسعار البانية في محلات الفراخ بالأسواق المحلية إلى مستوى 160 لـ170 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتكوت الأبيض الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط ما بين 11 و12 جنيهًا، وبلغ سعر الكتكوت الساسو الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط بين 8 و9.9 جنيه، ووصل سعر الكتكوت البلدي الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط بين 7.50 و8 جنيهات.

 

أسعار البط اليوم

سجل سعر لحم البط الفرنساوي ما بين 55 و65 جنيهًا، وبلغ سعر لحم البط المسكوفي ما بين 99 و100 جنيه، ووصل سعر لحم البط المولار بين 84 و85 جنيهًا.

 

سعر البيض اليوم

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 127 و128 جنيهًا، ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 125 و126 جنيهًا، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 139 و140 جنيهًا.

 

أسعار السمان اليوم

سجل سعر كتكوت السمان أسمر بري الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط ما بين 2.25 و2.50 جنيه، وبلغ سعر كتكوت السمان أبيض هجين الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط ما بين 2.75 جنيه و3 جنيهات، ووصل سعر كتكوت السمان هجين بياض البالغ من العمر 14 يومًا ما بين 5.50 و6 جنيهات.

بورصة الدواجن الرئيسية اسعار الدواجن اليوم للمستهلك أسعار الفراخ اليوم سعر البانيه اليوم سعر البيض اليوم سعر كرتونة البيض

مواد متعلقة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

استقرار الفرخ .. أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 31-8-2023

أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 21 أغسطس في بورصة الدواجن

الفراخ بـ69.5 جنيه للمستهلك.. أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم

الأكثر قراءة

عاجل.. "القاهرة الإخبارية" قصف عنيف بقطاع غزة أشبه بالقنبلة النووية

"ارحل يا خائن".. صدامات بين متظاهرين وشرطة إسرائيل أمام مقر إقامة نتنياهو (فيديو)

السكر بـ12.60 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

عاجل.. "القاهرة الإخبارية": 30 شهيدا باستهداف مخيم المغازى وسط قطاع غزة

عاجل.. القاهرة الإخبارية": شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال منزلًا بمخيم المغازى فى غزة

لماذا لا يرد وزير البترول على النائب ‎عبدالمنعم إمام؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أيها العالم الأصم..ألا تسمع ؟!

لواء. محسن الفحام

غزة فى قلب مصر

حسين دعسة

5 لقاءات.. تؤسس لحراك عربى مشترك.. وتعنت أمريكى إسرائيلى

محمد رفعت

رسالة للغرب!

ماجد حبته

الوزراء العرب.. وبلينكن

د.أحمد الخميسى

من داغستان.. تحية لغزة

لواء. محسن الفحام

فى مواجهة الخديعة الإسرائيلية

علي سعدة

هوامش على دفتر المعركة

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

العد التنازلى لحكومة نتنياهو.. سيناريوهات "عزل بنيامين" بسبب حرب غزة

الاحتلال الإسرائيلى يجدد الغارات على بلدات فى جنوب لبنان

12 شهيدًا و54 جريحًا فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين فى مخيم جباليا