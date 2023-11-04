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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 4-11-2023

مواد البناء
مواد البناء

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 4-11-2023 من الكلمات الدلالية التي تتصدر قائمة البحث خلال الساعات الماضية، وذلك لرغبة الملايين من المواطنين في البناء والتشييد وتشطيب الوحدات السكنية والمحلات التجارية، حيث تشهد استقرارًا ملحوظًا؛ بسبب استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية في البنوك المصرية.

نعرض لكم أسعار مواد البناء، سعر طن الحديد والأسمنت السبت 4-11-2023 من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب المصرية بدون تكلفة العتالة ومكاسب التجار والموزعين وهي كما يلي:

سعر طن الحديد والأسمنت اليوم 

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز نحو 42 ألف جنيه للطن الواحد.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي نحو 41 ألف جنيه للطن الواحد.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة سرحان نحو 37 ألف جنيه للطن الواحد.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العتال نحو 38 ألف جنيه للطن الواحد.

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سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين نحو 39 ألف جنيه للطن الواحد.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي نحو 37 ألف جنيه للطن الواحد.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري نحو 37 ألف جنيه للطن الواحد.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي نحو 37 ألف جنيه للطن الواحد.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بيانكو نحو 36 ألف  و 500 جنيه للطن الواحد.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل نحو 36 ألف و500 جنيه للطن الواحد.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الداخلية نحو 42 ألف جنيه للطن الواحد.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية نحو 38 ألف جنيه للطن الواحد.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي نحو 37 ألف جنيه للطن الواحد.

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أسعار الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج شركة المسلح نحو 2070 جنيهًا.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج شركة النصر نحو 2020 جنيهًا.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج شركة الممتاز نحو 2100 جنيهات.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج شركة العسكري نحو 2000 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج شركة السويدي نحو 2300 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج شركة السويس نحو 2030 جنيهًا.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج شركة حلوان نحو 2000 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج شركة المخصوص نحو 2020 جنيهًا.

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أسعار مواد البناء مواد البناء سعر طن الحديد والاسمنت سعر طن الحديد طن الحديد طن الحديد والأسمنت سعر طن الحديد والأسمنت اليوم

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