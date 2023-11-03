مع بدء الصباح أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عن زيادة جديدة للبنزين بأنواعه، لذا يكثر التساؤل عن سعر البنزين قبل وبعد الزيادة وأسعار السولار اليوم عبر جوجل، بداية من الساعة الثامنة في صباح اليوم الجمعة 3 نوفمبر.

قيمة الزيادة.. سعر البنزين قبل وبعد الزيادة وأسعار السولار اليوم

وينشر "الدستور" بهذا التقرير أسعار البنزين قبل وبعد رفعها اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023.

ما هي أسعار البنزين اليوم الجمعة؟

ويطرح الالآف سؤال حول ما هي اسعار البنزين اليوم؟، حيث أن قررت اللجنة زيادتها لكي يكون سعر لتر البنزين الأكثر شعبية وهو بنزين (80) ليكون 10 جنيهات بديلا من سعر 8:75 جنيه.

سعر البنزين قبل وبعد اليوم

ونقدم لكم اسعار البنزين قبل وبعد الزيادة وهي كما يلي:

سعر بنزين 80 اليوم 2023

10 جنيهات لكل لتر واحد بدلا من 8.75 جنيه، وقيمة الزيادة: 1.25 جنيه.

بنزين 92:

السعر عقب: مبلغ 11.5 جنيه لكل لتر.

السعر قبل: مبلغ 10.25 جنيه.

قيمة الزيادة: قيمة 1.25 جنيه.

سعر البنزين اليوم 95:

السعر عقب الزيادة: مبلغ 12.5 جنيه لكل لتر.

السعر قبل الزيادة: قيمة 11.5 جنيه.

قيمة الزيادة: جنيه واحد.

ما هي أسعار السولار الجديده؟

كما يبحث آلاف من المواطنين عن ما هي اسعار السولار الجديده؟، وأيضا هل تم زيادة سعر السولار أم لا، وحيث أن لم تقرر اللجنة وجود أي زيادة جديدة. وذلك على سعر لتر السولار نظرا لأنه يكون مرتبط بكافة الأسعار.

وأبقت لجنة التسعير على سعر لتر السولار كما هو، حيث أن رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي ال طلبا من الحكومة بزيادة أسعار السولار، واكتفى بزيادة اسعار البنزين حرصا على محدودي الدخل.

أسعار البنزين في مصر اليوم

وأصدر المهندس طارق الملا، بصفته وزير البترول والثروة المعدنية قرارا نشر، يوم الخميس من 2 نوفمبر، بالجريدة الرسمية بعددها رقم 244.

اقرأ أيضا:

عاجل.. يبدأ العمل بها من اليوم.. أسعار البنزين الجديدة

أسعار البنزين الجديدة في مصر اليوم