الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بطعن سائق أوبر داخل محطة بنزين فى الهرم

المتهم
المتهم

أمرت نيابة الجيزة بحبس سائق ميكروباص متهم بقتل سائق أوبر، بسبب أولوية تموين السيارة داخل محطة وقود في الهرم، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات الأولية في واقعة مقتل سائق أوبر على يد سائق ميكروباص، أن المجني عليه يدعى "مروان وليد"، وعمره 20 سنة، ويعمل سائقا بإحدى شركات التوصيل "أوبر"، وذهب لوضع بنزين في سيارته بمحطة وقود بالهرم.

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وأضافت التحقيقات أن سائق ميكروباص قدم إلى محطة الوقود، وأصر على تفويل سيارته قبل المجني عليه، ونشبت مشادة كلامية بينهما، وتطور الخلاف إلى مشاجرة، واستل سائق الميكروباص مفكا من سيارته، وطعن الضحية طعنة نافذة في الصدر أدت إلى إنهاء حياته.

شهدت منطقة الهرم بالجيزة مقتل سائق أوبر على يد سائق ميكروباص؛ لاختلافهما على أولوية تموين السيارة داخل محطة بنزين بالهرم؛ مما دفع سائق الميكروباص لطعنه بمفك وإزهاق روحه.

تمكن العاملون وبعض الحضور في البنزينة من التحفظ على المتهم والأداة المستخدمة في الجريمة وتسليمه للشرطة.
 

طعن سائق أوبر محطة بنزين الهرم نيابة الجيزة حبس سائق ميكروباص

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