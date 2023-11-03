الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الغاز الطبيعي للسيارات اليوم بعد تطبيق الزيادة الجديدة

أسعار الغاز الطبيعي
أسعار الغاز الطبيعي للسيارات

مع بداية الصباح الباكر أعلنت لجنة التسعير عن قرار رفع سعر لتر الغاز الطبيعي للسيارات، وكثر التساؤل عن أسعار الغاز الطبيعي للسيارات اليوم بعد تطبيق الزيادة الجديدة، حيث زاد سعره من مبلغ 4:5 إلى 5:5 على أن سيعمل بالقرار صباح اليوم في كافة محطات الغاز الطبيعي في جميع محافظات الجمهورية.

أسعار الغاز الطبيعي للسيارات اليوم بعد تطبيق الزيادة الجديدة

وتستعرض "الدستور" بهذه السطور القادمة أسعار الغاز الطبيعي للسيارات اليوم الجمعة 3 نوفمبر بعد تطبيق الزيادة الجديدة.

زيادة أسعار غاز السيارات اليوم

وكانت الحكومة المصرية أعلنت عن تطبيق زيادة في كافة أسعار البنزين في مختلف أنواعه وزيادة الأسعار للغاز السيارات بداية من اليوم بقيمة جنيه على اللتر الواحد.

وقررت لجنة التسعير تثبيت أسعار السولار، مما سيساهم في عدم تحريك سعر المنتجات نتيجة استخدام السولار بالنقل والتشغيل للمصانع، وذلك بالتزامن مع زيادة سعر البنزين.

بدء تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار البنزين

وأعلنت وزارة البترول أن قامت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بالإعلان عن قرار رفع أسعار البنزين اليوم الجمعة، من ضمن المراجعة ربع السنوية لكافة أسعار الوقود.

زيادة سعر البنزين في مصر

وأصدر المهندس طارق الملا، بصفته وزير البترول والثروة المعدنية قرارًا بالنشر، أمس الخميس 2 نوفمبر، بالجريدة الرسمية في عددها رقم (244) وتضمنت المادة الأولى منه تحديد أسعار بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم للمستهلك بمبلغ 1000 قرش.

سعر بنزين 92 

ويحدد سعر بيع اللتر في البنزين (92) اوكتين تسليم للمستهلك بمبلغ 1150 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.

سعر بنزين 95 

وفي المادة الثالثة، سيحدد سعر بيع اللتر من البنزين (95) أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1250 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.

ووجهت المادة الرابعة للقرار بإلغاء كل ما سيخالف أحكام هذا القرار فيما أن أشارت المادة الخامسة لأن الجهات المختصة ستتولى تنفيذ القرار.

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موعد تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار البنزين

وأكدت المادة السادسة على نشر القرار في الوقائع المصرية وحددت ساعة العمل به وذلك اعتبارًا من الثامنة  صباح اليوم الجمعة الموافق 3 من نوفمبر 2023.

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