الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خبير اقتصادى لـ"الدستور": ارتفاع سعر البنزين أمر متوقع بسبب الأحداث العالمية

علي الإدريسي
علي الإدريسي

قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن الأحداث الراهنة في قطاع غزة، وما يمر به العالم من تقلبات ساعد بشكل كبير على ارتفاع أسعار البترول  عالميًا، تقدر بنحو 10 دولارات، مع توقعات خلال الفترة القادمة بحدوث ارتفاعات كبيرة نتيجة زيادة واتساع نطاق الصراع، لذا فقد كان من المتوقع قيام لجنة تسعير المحروقات برفع سعر البنزين.

أسباب الارتفاع 

وأوضح في تصريحات لـ"الدستور" أن مصر تستورد حوالي 120 مليون برميل سنويًا من البترول، وبالتالي الزيادات ترفع مصروفات الدولة على استيراد المواد البترولية بحوالي 32- 33 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن لجنة تسعير المحروقات عند اجتماعها كل 3 أشهر تنظر إلى 3 عوامل، أولها سعر الصرف وهو ثابت حاليًا، والتكلفة الفنية الخاصة بالتكرير، وأسعار البترول، والتي قفزت بشكل كبير مما دعا لتحريك أسعار البنزين، مشيدًا بتدخل الرئيس  عبد الفتاح السيسي في رفضه لطلب اللجنة تحريك سعر السولار، وتم تثبيت سعره.

سعر البنزين اليوم

وجاءت الأسعار بعد الزيادة كالتالي:

بنزين 80  سعر اللتر 10 جنيهات.

 

بنزين 92 سعر اللتر 11.50 جنيه.

 

بنزين 95  سعر اللتر 12.50 جنيه.

وتكون جميع الأسعار شاملة الضريبة والقيمة المضافة.

 

تفاصيل القرار

وأصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قرارًا نشر الخميس 2 نوفمبر، في الجريدة الرسمية في عددها رقم 244 تضمنت المادة الأولى منه تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1000 قرش.

 

شهدت أسعار البنزين اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 ارتفاعًا جديدًا، إذ قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة سعر البنزين بكافة أنواعه.. رفع أسعار البنزين ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود، والتي يتم تطبيقها فعليًا اعتبارًا من الثامنة صباح يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023.

علي الإدريسي الخبير الاقتصادي قطاع غزة أسعار البترول نطاق الصراع لجنة تسعير المحروقات البنزين

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