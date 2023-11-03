عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة البترول والثروة المعدنية، بتحريك سعر البنزين، اعتبارًا من اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023.

وتضمن القرار أن يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1000 قرش، كما يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1150 قرشا شامل الضريبة على القيمة المضافة، كما يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1250 قرشا شامل الضريبة على القيمة المضافة.

وجاء نص القرار على النحو التالى: