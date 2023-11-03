الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تداعيات الأزمات العالمية.. أسباب زيادة أسعار البنزين في مصر

ارشيفية
ارشيفية

شهدت مصر ارتفاعًا في أسعار البنزين بقيمة تتراوح بين جنيه و1.25 جنيهًا للتر، جراء تأثرها بالتطورات العالمية، ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار النفط على الصعيدين العالمي والإقليمي، مما يثير مخاوف من تأثيره على الأسعار المحلية.


أسباب زيادة أسعار البنزين في مصر

 

1. ارتفاع أسعار النفط العالمية: يعزى الارتفاع الحالي في أسعار البنزين في مصر إلى ارتفاع أسعار النفط على الصعيدين العالمي والإقليمي.

تأثرت أسواق النفط بأحداث الشرق الأوسط، مما أثر على تدفقات الوقود وزاد من تكلفة الاستيراد لمصر.

2. تأثير الأحداث الإقليمية:

الشرق الأوسط شهد توترات وصراعات تأثرت بها أسعار النفط.

هذه الأحداث تجعل المستثمرين يتوقعون تقلبات في تدفقات الوقود ويعيقون إمدادات البنزين.

3. قرارات حكومية:

يأتي زيادة أسعار البنزين في إطار قرارات حكومية، حيث حدد وزير البترول سعر اللتر من البنزين 80 عند 10 جنيهات بدلًا من 8.75 جنيه، وسعر اللتر من بنزين 92 بقيمة 11.50 جنيه بدلًا من 10.25 جنيه، بينما سعر بنزين 95 ارتفع إلى 12.5 جنيه بدلًا من 11.5 جنيه.

4. تأثير النفط على الاقتصاد:

ارتفاع أسعار البنزين يؤثر على تكلفة الحياة والتضخم في مصر، مما يمكن أن يؤثر سلبًا على الأسر المصرية والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

ويظهر أن ارتفاع أسعار البنزين في مصر نتيجة تداعيات متعددة، تشمل تأثير أحداث الشرق الأوسط والزيادات العالمية في أسعار النفط، بالإضافة إلى القرارات الحكومية.

يجدر بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض طلبًا من الحكومة بزيادة أسعار السولار واكتفى بزيادة أسعار البنزين، هذا القرار يأتي كجزء من جهود الحكومة للحفاظ على معيشة محدودي الدخل.

 قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة إعتبارًا من الساعة الثامنة صباح يوم 03 / 11 / 2023 لتصبح كالآتى: 
10 جنيه للتر البنزين 80 و11.50  جنيه للتر البنزين 92 و12.50  جنيه للتر البنزين 95  وذلك لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه فى السوق المحلى كما قررت اللجنة تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر.
- وجاء تثبيت سعر السولار بالرغم من  زيادة الفجوة السعرية بين تكلفة توفيره وسعر بيعه فى السوق المحلي وذلك  حرصًا على الصالح العام، لما له من تأثير على وسائل نقل الركاب والبضائع علمًا بأن آخر زيادة لسعر السولار فى السوق المحلى كانت فى مايو 2023.

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