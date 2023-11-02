سعر الدولار اليوم الخميس 2-11-2023 فى البنوك المصرية وأسعار العملات الأجنبية
سعر الدولار أمام الجنيه المصري من الموضوعات المهمة التي يكثر البحث عنها في ظل الأخبار المتداولة عن الاجتماع المرتقب للفيدرالي الأمريكي مع التوقعات بزيادة الفائدة من جديد.
سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك المصرية
ننشر في التقرير التالي سعر الدولار اليوم الخميس 2-11-2023 في البنوك المصرية وأسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها سعر الريال السعودي اليوم.
سعر الدولار اليوم الخميس
سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم
30.8277 جنيه للشراء
30.9586 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الخميس في البنك الأهلي المصري
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الخميس في بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الخميس في بنك مصر
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الخميس في بنك قناة السويس
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الخميس في بنك التعمير والإسكان
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الخميس في البنك التجاري الدولي cib
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الخميس
سعر الريال السعودى في البنك المركزي المصري
8.2168 جنيه للشراء
8.2521 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم الخميس
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم الخميس
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم الخميس
8.21 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم الخميس
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك القاهرة اليوم الخميس
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib اليوم الخميس
8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس في البنوك المصرية
يورو
32.8439 جنيه للشراء
32.9956 جنيه للبيع
جنيــه إسترليـنى
37.5420 جنيه للشراء
37.7137 جنيه للبيع
دولار كنـدى
22.2856 جنيه للشراء
22.3883 جنيه للبيع
كرون دانمركى
4.4004 جنيه للشراء
4.4197 جنيه للبيع
كرون نرويجى
2.7683 جنيه للشراء
2.7808 جنيه للبيع
كرون ســويدى
2.7753 جنيه للشراء
2.7878 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
34.1430 جنيه للشراء
34.3031 جنيه للبيع
100 ين يابانى
20.4509 جنيه للشراء
20.5391 جنيه للبيع
دينــار كويتى
99.6919 جنيه للشراء
100.1474 جنيه للبيع
درهم اماراتى
8.3917 جنيه للشراء
8.4296 جنيه للبيع
دولار أســـترالى
19.6157 جنيه للشراء
19.7051 جنيه للبيع
دينــار البحــرين
81.6975 جنيه للشراء
82.0769 جنيه للبيع
ريـــال عمـــانى
80.0699 جنيه للشراء
80.4181 جنيه للبيع
ريـــال قطــــرى
8.4657 جنيه للشراء
8.5039 جنيه للبيع
دينـار اردنـى
43.4193 جنيه للشراء
43.6959 جنيه للبيع
يوان صينى
4.2137 جنيه للشراء
4.2322 جنيه للبيع