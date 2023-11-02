الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الخميس 2-11-2023 فى البنوك المصرية وأسعار العملات الأجنبية

الدولار
الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه المصري من الموضوعات المهمة التي يكثر البحث عنها في ظل الأخبار المتداولة عن الاجتماع المرتقب للفيدرالي الأمريكي مع التوقعات بزيادة الفائدة من جديد.

سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك المصرية 

ننشر في التقرير التالي  سعر الدولار اليوم الخميس 2-11-2023 في البنوك المصرية وأسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها سعر الريال السعودي اليوم.


سعر الدولار اليوم الخميس

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم

30.8277  جنيه للشراء 
30.9586 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم الخميس في البنك الأهلي المصري 

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع


سعر الدولار اليوم الخميس في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم الخميس  في بنك مصر 

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم الخميس في بنك قناة السويس
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع


سعر الدولار اليوم الخميس في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم الخميس في البنك التجاري الدولي cib
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع


سعر الريال السعودي اليوم الخميس 

سعر الريال السعودى في البنك المركزي المصري 
8.2168  جنيه للشراء 
8.2521 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم الخميس

8.19  جنيه للشراء 
8.22  جنيه للبيع


سعر الريال السعودي في بنك مصر   اليوم الخميس

8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع


سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم الخميس

8.21  جنيه للشراء
8.25  جنيه للبيع


سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم الخميس

8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة اليوم الخميس 
8.19 جنيه للشراء
 8.25 جنيه للبيع


سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib اليوم الخميس

8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع

 


أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس في البنوك المصرية 

يورو
32.8439  جنيه للشراء 
32.9956 جنيه للبيع

جنيــه إسترليـنى 
37.5420  جنيه للشراء  
37.7137 جنيه للبيع

دولار كنـدى
22.2856 جنيه للشراء 
22.3883 جنيه للبيع

كرون دانمركى
4.4004  جنيه للشراء 
4.4197 جنيه للبيع

كرون نرويجى
2.7683  جنيه للشراء 
2.7808 جنيه للبيع

كرون ســويدى
2.7753 جنيه للشراء 
2.7878 جنيه للبيع

فرنك سويسرى
34.1430  جنيه للشراء 
34.3031 جنيه للبيع

100 ين يابانى
20.4509  جنيه للشراء 
20.5391 جنيه للبيع 
 دينــار كويتى
99.6919 جنيه للشراء 
100.1474 جنيه للبيع

درهم اماراتى
8.3917 جنيه للشراء 
8.4296 جنيه للبيع

دولار أســـترالى
19.6157 جنيه للشراء 
19.7051 جنيه للبيع

دينــار البحــرين 
81.6975 جنيه للشراء 
82.0769 جنيه للبيع

ريـــال عمـــانى
80.0699 جنيه للشراء 
80.4181 جنيه للبيع

ريـــال قطــــرى
8.4657 جنيه للشراء 
8.5039 جنيه للبيع

دينـار اردنـى
43.4193 جنيه للشراء 
43.6959 جنيه للبيع

يوان صينى 
4.2137 جنيه للشراء 
4.2322 جنيه للبيع

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أسعار الفراخ البيضاء والبلدي والبط اليوم الأربعاء 1 نوفمبر في بورصة الدواجن

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أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء للفراخ والبط في بورصة الدواجن

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