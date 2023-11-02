سعر الدولار اليوم الخميس 2-11-2023 فى البنوك المصرية وأسعار العملات الأجنبية

سعر الدولار أمام الجنيه المصري من الموضوعات المهمة التي يكثر البحث عنها في ظل الأخبار المتداولة عن الاجتماع المرتقب للفيدرالي الأمريكي مع التوقعات بزيادة الفائدة من جديد.

سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك المصرية

ننشر في التقرير التالي سعر الدولار اليوم الخميس 2-11-2023 في البنوك المصرية وأسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها سعر الريال السعودي اليوم.



سعر الدولار اليوم الخميس

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم

30.8277 جنيه للشراء

30.9586 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الخميس في البنك الأهلي المصري

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم الخميس في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الخميس في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الخميس في بنك قناة السويس

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم الخميس في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الخميس في البنك التجاري الدولي cib

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم الخميس

سعر الريال السعودى في البنك المركزي المصري

8.2168 جنيه للشراء

8.2521 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم الخميس

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم الخميس

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم الخميس

8.21 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم الخميس

8.19 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة اليوم الخميس

8.19 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib اليوم الخميس

8.18 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس في البنوك المصرية

يورو

32.8439 جنيه للشراء

32.9956 جنيه للبيع

جنيــه إسترليـنى

37.5420 جنيه للشراء

37.7137 جنيه للبيع

دولار كنـدى

22.2856 جنيه للشراء

22.3883 جنيه للبيع

كرون دانمركى

4.4004 جنيه للشراء

4.4197 جنيه للبيع

كرون نرويجى

2.7683 جنيه للشراء

2.7808 جنيه للبيع

كرون ســويدى

2.7753 جنيه للشراء

2.7878 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

34.1430 جنيه للشراء

34.3031 جنيه للبيع

100 ين يابانى

20.4509 جنيه للشراء

20.5391 جنيه للبيع

دينــار كويتى

99.6919 جنيه للشراء

100.1474 جنيه للبيع

درهم اماراتى

8.3917 جنيه للشراء

8.4296 جنيه للبيع

دولار أســـترالى

19.6157 جنيه للشراء

19.7051 جنيه للبيع

دينــار البحــرين

81.6975 جنيه للشراء

82.0769 جنيه للبيع

ريـــال عمـــانى

80.0699 جنيه للشراء

80.4181 جنيه للبيع

ريـــال قطــــرى

8.4657 جنيه للشراء

8.5039 جنيه للبيع

دينـار اردنـى

43.4193 جنيه للشراء

43.6959 جنيه للبيع

يوان صينى

4.2137 جنيه للشراء

4.2322 جنيه للبيع