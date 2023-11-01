الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

أسعار الفراخ البيضاء والبلدي والبط اليوم الأربعاء 1 نوفمبر في بورصة الدواجن

الدواجن
الدواجن

سجلت أسعار الدواجن حالة من الاستقرار في مستهل التعاملات، الصباحية في بورصة الدواجن حيث تعتمد الدواجن علي العرض والطلب.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن خلال التعاملات الصباحية. 

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تسجل 65 جنيه للكيلو في المزرعة، وتباع في المحلات التجارية بـ 72 جنيها للكيلو.

 الفراخ الساسو  اليوم 90 و91 جنيه للكيلو في المزرعة، وتباع في المحلات التجارية بـ 98 جنيها للكيلو.

الفراخ البلدي اليوم  110 جنيه للكيلو في المزرعة، وتباع في المحلات التجارية بـ 120 جنيها للكيلو.

أمهات أبيض  اليوم ل61 جنيه للكيلو في المزرعة، وتباع في المحلات التجارية بـ 68 جنيها للكيلو.

  أبيض بياض أرضي – 55 جنيه 55 جنيه للكيلو في المزرعة.

 أبيض بياض سلك – 52 جنيه 52 جنيه للكيلو في المزرعة.

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أسعار لحم النعام اليوم في بورصة الدواجن

وقد سجلت أسعار لحم السمان اليوم الأربعاء 80 جنيها للكيلو في المزرعة.

بلغت  أسعار لحم نعام القائم اليوم الأربعاء  130 جنيها للكيلو في المزرعة.

بينما سجل سعر لحم فخد نعام اليوم الأربعاء 270 جنيها للكيلو في المزرعة.

سجلت أسعار لحم الفراخ الأحمر اليوم الأربعاء 87 جنيها للكيلو في المزرعة.

سجلت أسعار لحم الفراخ الأبيض اليوم الأربعاء  66 جنيها للكيلو في المزرعة.

سجلت أسعار لحم نعام (مشفي) اليوم الأربعاء 370 جنيها للكيلو في المزرعة.

سجلت أسعار رومى أبيض لحم بداره ( 14ك: 22ك ) اليوم الأربعاء 100 جنيها للكيلو في المزرعة.

سجلت أسعار رومى برونزى لحم بداره (4ك: 6ك) اليوم الأربعاء 90 جنيها للكيلو في المزرعة.

سجلت أسعار لحم بياض بني (بطاريات) اليوم الأربعاء 69 جنيها للكيلو في المزرعة.

سجلت أسعار لحم بياض بني ( أرضي ) اليوم الأربعاء 72 جنيها للكيلو في المزرعة.

أسعار البط اليوم في بورصة الدواجن 

سجلت أسعار لحم بط (مسكوفي) اليوم الأربعاء 105 جنيها للكيلو في المزرعة.

سجلت أسعار لحم بط(فرنساوي) اليوم الأربعاء 65 جنيها للكيلو في المزرعة.

سجلت أسعار لحم بط (مولار) اليوم الأربعاء 6 5 جنيها للكيلو في المزرعة.

زغاليل الحمام (الجوز) اليوم الأربعاء 120 جنيها للكيلو في المزرعة.

لحم بط (بلدي) اليوم الأربعاء  100 جنيها للكيلو في المزرعة.

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