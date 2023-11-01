أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 1-11-2023 فى الأسواق المصرية

تبحث فئة كبيرة من المواطنين في مختلف المحافظات عن أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 1-11-2023 في بورصة الدواجن وسعر كرتونة البيض كونهم من السلع الغذائية الهامة، وعلى رأس أولويات المستهلك، حيث سجلت 65 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وتراوحت سعر كيلو الفرخ البلدي بين 100 و105 جنيهات، أما الدواجن الساسو فقد بلغت 100 جنيه للمستهلك.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 1-11-2023 في مصر



وفي بورصة الدواجن، فقد تراوحت أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 1-11-2023 بين 71 و 73 جنيها للكيلو، وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي.

وبعد تحقيق الاكتفاء الذاتي واعتماد مصر منظمة صحة الحيوان العالمية، تسعى مصر لزيادة صادرات الدواجن إلى الدول العربية وشرق آسيا وأفريقيا.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن العمومية اليوم الأربعاء

أما في بورصة الدواجن العمومية، فقد هبطت أسعار الدجاج الأبيض إلى 64 جنيهًا للكيلو، وتسجل أسعار الدواجن الساسو 90 جنيهًا للكيلو والأمهات البيضاء 61 جنيهًا في المزرعة.

أسعار الفراح في بورصة محمد عادل

تراجعت أسعار بورصة الدواجن التابعة لـ "محمد عادل" بمقدار جنيه واحد لتصل إلى 64 جنيهًا، وظل سعر الساسو ثابتًا في بورصة الدواجن التابعة لـ "محمد عادل" عند 95 جنيهًا للكيلو، بينما انخفض سعر الكتكوت الأبيض إلى 26 جنيهًا.

أسعار الفراخ في بورصة منير السقا للدواجن الأربعاء 1 نوفمبر 2023

وفيما يتعلق ببورصة الدواجن اليومية، انخفضت أسعارها في "منير السقا" إلى 64 جنيهًا للدواجن البيضاء.

وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عددًا من التدابير الاحترازية لمواجهة الأمراض المعدية التي تهدد المواشي والدواجن، من خلال إنتاج لقاحات محلية.

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بينما ارتفع سعر الكتكوت الأبيض إلى 27 و28 جنيهًا، في حين تراوح سعر الكتكوت الساسو بين 20 و21 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الأمهات البيضاء 61 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم في المزارع

اليوم، استقر سعر كرتونة البيض الأبيض عند 136 جنيهًا، وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم 140 جنيها للمستهلك.

وبالنسبة للمستهلك، فإن سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم بلغ 136 جنيهًا وأشار تقرير سابق صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن إجمالي إنتاج مصر من بيض المائدة بلغ 14 مليار، وإجمالي إنتاج القطاع التجاري من الدواجن بلغ 1.4 مليار طائر، في حين ينتج القطاع الريفي حوالي 320 مليون دجاجة.