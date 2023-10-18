انخفاض كبير.. سعر الفراخ والبيض فى مصر الأربعاء 18 أكتوبر 2023

يتصدر البحث عن سعر الفراخ والبيض في مصر الأربعاء 18 أكتوبر 2023 محرك البحث جوجل، وذلك لأن الدواجن والطور بأنواعها المختلفة والبيض من السلع الغذائية المهمة التي يبحث عنها المواطنون يوميا، فهي مصادر البروتين الأكثر استهلاكًا في مصر، لا سيما خلال العام الدراسي الجاري، إذ تعتمد عليه الأمهات في التغذية اليومية للأطفال في المدارس.

سعر الفراخ والبيض في مصر الأربعاء 18 أكتوبر 2023

واستقرت سعر الفراخ والبيض في مصر الأربعاء 18 أكتوبر 2023، بعد أن شهد انخفاضا في بورصة الدواجن يوم أمس، تأثرا بمبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية التي أعلنها مجلس الوزراء وتضمنت عدة سلع غذائية مهمة بما في ذلك سعر الفراخ والبيض، والتي تم بدء تنفيذها.

انخفاض في أسعار الدواجن في مصر

يذكر أنه خلال مؤتمر مجلس الوزراء، أعلن نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنور العبد، عن تخفيضات في الدواجن والبيض بنسبة 15%، وقد تم تفصيل الأسعار قبل وبعد التخفيض.

وقد استقر متوسط سعر الفراخ البيضاء اليوم في المزارع والمحال عند 77 جنيهًا للمستهلك، وذلك بعد تسجيل ارتفاع أول أمس.

أسعار الفراخ البلدي في مصر اليوم الأربعاء 18 أكتوبر

في يوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023، استقر سعر الفراخ البلدي في المزارع والمحال خلال تداولات بورصة الدواجن والمزرعة، حيث بلغ سعره حوالي 110 جنيهات في المزرعة، ووصل متوسط سعره للمستهلك إلى 118 جنيهًا.

أسعار الفراخ الأمهات اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023

أما بالنسبة لسعر الفراخ الأمهات، فقد استقر في المزارع والمحال في يوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023 خلال تداولات بورصة الدواجن والمزرعة، حيث بلغ سعره حوالي 65 جنيهًا في المزرعة، ووصل متوسط سعره للمستهلك إلى 70 جنيهًا.

أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023

تأثرت أسعار البيض بانخفاض أسعار الدواجن وهو أمر هام وحيوي لفئة كبيرة من المستهلكين، حيث تسعى الحكومة دائمًا لتخفيض أسعار السلع الغذائية. وفي آخر تعاملات اليوم، استقرت أسعار البيض على النحو التالي:

- سعر كرتونة البيض الأبيض هو 135 جنيها.

- بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 140 جنيها.

- وصل سعر كرتونة البيض البلدي إلى 150 جنيها.

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