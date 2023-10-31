الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر في بورصة الدواجن

بيض
بيض

استقرت أسعار البيض في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء، حيث يلعب العرض والطلب دور كبير في تحديد أسعار طبق البيض، حيث أن البيض من السلع التي لا تقبل التخزين، إنما تعتمد على العرض والطلب.

ونستعرض في التقرير التالي أسعار طبق البيض في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن

طبق البيض البلدى يسجل 140 جنيها في المزرعة، مع مراعاة إضافة من 6 و8 جنيهات هامش ربح في سعر البطق بحسب المنطقة.

طبق البيض الأحمر يسجل 126 جنيهًا جنيها في المزرعة مع مراعاة إضافة من 6 و8 جنيهات هامش ربح في سعر البطق بحسب المنطقة.

طبق البيض الأبيض يسجل 124 جنيهًا جنيها في المزرعة، مع مراعاة إضافة من 6و8 جنيها هامش ربح في سعر البطق بحسب المنطقة.

أسعار البيض في الشركات اليوم 

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة أكتوبر قدرت أسعار كرتونة البيض (البني) اليوم بـ 125 جنيها للكرتونة.

البيض الأبيض سجل في شركة أكتوبريسجل اليوم مابين 123 إلى 125 جنيها للكرتونة.

طبق البيض الأحمرفي شركة الصالحية اليوم عن سعر طبق البيض  بـ125.75 جنيها للكرتونة.

بلغ  أسعار طبق البيض اليوم  في شركة الزراعي الرئيسية (البني) 125 جنيها للكرتونة.

طبق البيض اليوم في شركة البنا جروب (البني) 125.75 جنيها للكرتونة.

منتجي الدواجن: تراجع ملحوظ في أسعار الدواجن والكيلو بـ64 جنيها

أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 30 أكتوبر في بورصة الدواجن

 

أسعار كرتونة البيض البلدي اليوم 

سعر طبق البيض في شركة البنا جروب عن أسعار كرتونة البيض اليوم  الثلاثاء 31 أكتوبر (الأبيض) بـ123.75 جنيها للكرتونة.

سعر طبق البيض اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر في شركة الزراعي الرئيسية (الأبيض) 123 جنيها للكرتونة.

سعر طبق البيض في شركة   اليوم  الثلاثاء 31 أكتوبر في شركة شوشة المنيا ( الأبيض ) 125 جنيها للكرتونة.

سعر طبق البيض في شركة اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر في شركة رشاد حمزة ( الأبيض ) 123.75 جنيها للكرتونة.

سعر طبق البيض في شركة  اليوم  الثلاثاء 31 أكتوبرفي شركة كمشيش ( البني ) 125 جنيها للكرتونة.

سعر طبق البيض في شركة  اليوم الثلاثاء 31 أكتوبرفي شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض ) 123 جنيها للكرتونة.

سعر طبق البيض في شركة اليوم الثلاثاء 31 أكتوبرفي شركة أحمد الجوهري ( الأبيض ) 129 جنيها للكرتونة.

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