الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

منتجي الدواجن: تراجع ملحوظ في أسعار الدواجن والكيلو بـ64 جنيها

المرشدي
المرشدي

قال أشرف المرشدي عضو اتحاد منتجي الدواجن، إن هناك تراجعا ملحوظا في أسعار الدواجن رغم ارتفاع أسعار الأعلاف، حيث  سجلت أسعار الدواجن اليوم 64 جنيها للكيلو من المزراعة.

وأوضح "المرشدي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن أسعار الأعلاف اليوم تسجل 23 ألف جنيه للطن، بينما سجلت أسعار الذرة الصفراء 14.5 ألف جنيه، وقد سجلت أسعار فول الصويا اليوم 31 ألف جنيه للطن، نتيجة ارتفاع أسعارها في البورصات العالمية، مشيرًا إلى أن أسعار الأعلاف مرتبطة بالأسعار العالمية.

وأشار عضو اتحاد منتجي الدواجن إلى أن هناك ارتفاعًا في أسعار الكتاكيت، حيث سجلت أسعار الكتاكيت لأول مرة تصل لهذا المستوى حيث سجلت 32 جنيهًا للكتكوت عمر يوم، مشيرًا إلى أن هذه التكلفة يتحملها المربي.

وفي إطار جهود الدولة لتخفيض أسعار السلع الأساسية وتنفيذًا للمبادرة التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف مستمر بالتنسيق مع البنك المركزي.

وأضاف أنه خلال الفترة من 20/10/2023 حتى 26/10/2023 تم الإفراج عن 121 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 60 مليون دولار، وشمل 88 ألف طن من الذرة بقيمة حوالي 31.6 مليون دولار و33 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 24.5 مليون دولار، كما تم إضافة بعض المستلزمات الأخرى للأعلاف بقيمة حوالي 3.6 مليون دولار ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 26 أكتوبر 2023) 8.4 مليون طن بإجمالي مبلغ 4.1 مليار دولار.

وقال "القصير" إن الإفراج يستهدف توفير كميات في الأسواق من الذرة والصويا، وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضاً حيوانات المزرعة، تشجيعاً لأصحاب المشروعات الداجنة للالتزام بخفض الأسعار والاشتراك في المبادرة.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي، وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء شخصياً، للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا، وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.

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