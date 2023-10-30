الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 30 أكتوبر في بورصة الدواجن

بيض
بيض

البيض من السلع التي تعتمد علي العرض والطلب، فقد شهد سوق البيض حالة من الاستقرار في الأسعار خلال الفترة الماضية، نتيجة إلي تراجع الطلب علي شراء البيض وذلك بحسب تصريحات رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية.

وتقدم الدستور في التقرير التالي أسعار بيض المائدة في مستهل التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن

  • طبق البيض البلدى يسجل 140 جنيها في المزرعة.
  • طبق البيض الأحمر يسجل 126 جنيهًا جنيها في المزرعة.
  • طبق البيض الأبيض يسجل 124 جنيهًا جنيها في المزرعة.

أسعار البيض في الشركات اليوم 

  • سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة أكتوبر قدرت أسعار كرتونة البيض (البني) اليوم الأثنين بـ 125 جنيها للكرتونة.
  • البيض الأبيض سجل في شركة أكتوبريسجل اليوم الأثنين مابين 123 إلى 125 جنيها للكرتونة.
  • طبق البيض الأحمرفي شركة الصالحية اليوم الأثنين عن سعر طبق البيض  بـ125.75 جنيها للكرتونة.
  • بلغ  أسعار طبق البيض اليوم  الأثنين في شركة الزراعي الرئيسية (البني) 125 جنيها للكرتونة.
  • طبق البيض اليوم الأثنين في شركة البنا جروب (البني) 125.75 جنيها للكرتونة.

تراجع الأبيض وارتفاع البلدي.. أسعار البيض اليوم الجمعة

طبق البيض بـ125 جنيهًا.. أسعار البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

أسعار كرتونة البيض البلدي اليوم 

  • سعر طبق البيض في شركة البنا جروب عن أسعار كرتونة البيض اليوم  (الأبيض) بـ123.75 جنيها للكرتونة.
  • سعر طبق البيض في شركة في شركة الزراعي الرئيسية (الأبيض) 123 جنيها للكرتونة.
  • سعر طبق البيض في شركة   اليوم  الأثنين في شركة شوشة المنيا ( الأبيض ) 125 جنيها للكرتونة.
  • سعر طبق البيض في شركة اليوم الأثنين في شركة رشاد حمزة ( الأبيض ) 123.75 جنيها للكرتونة.
  • سعر طبق البيض في شركة  اليوم  الأثنين في شركة كمشيش ( البني ) 125 جنيها للكرتونة.
  • سعر طبق البيض في شركة  اليوم الأثنين في شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض ) 123 جنيها للكرتونة.
  • سعر طبق البيض في شركة اليوم الأثنين في شركة أحمد الجوهري ( الأبيض ) 129 جنيها للكرتونة.
البلدي بيض الأحمر بيض الأبيض أسعار كرتونة البيض أسعار طبق البيض اليوم

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