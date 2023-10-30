أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 30 أكتوبر في بورصة الدواجن

البيض من السلع التي تعتمد علي العرض والطلب، فقد شهد سوق البيض حالة من الاستقرار في الأسعار خلال الفترة الماضية، نتيجة إلي تراجع الطلب علي شراء البيض وذلك بحسب تصريحات رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية.

وتقدم الدستور في التقرير التالي أسعار بيض المائدة في مستهل التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن

طبق البيض البلدى يسجل 140 جنيها في المزرعة.

البلدى يسجل 140 جنيها في المزرعة. طبق ال بيض الأحمر يسجل 126 جنيهًا جنيها في المزرعة.

بيض الأحمر يسجل 126 جنيهًا جنيها في المزرعة. طبق ال بيض الأبيض يسجل 124 جنيهًا جنيها في المزرعة.

أسعار البيض في الشركات اليوم

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة أكتوبر قدرت أسعار كرتونة البيض (البني) اليوم الأثنين بـ 125 جنيها للكرتونة.

البيض الأبيض سجل في شركة أكتوبريسجل اليوم الأثنين مابين 123 إلى 125 جنيها للكرتونة.

طبق البيض الأحمرفي شركة الصالحية اليوم الأثنين عن سعر طبق البيض بـ125.75 جنيها للكرتونة.

بلغ أسعار طبق البيض اليوم الأثنين في شركة الزراعي الرئيسية (البني) 125 جنيها للكرتونة.

طبق البيض اليوم الأثنين في شركة البنا جروب (البني) 125.75 جنيها للكرتونة.

أسعار كرتونة البيض البلدي اليوم