استقرار أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

يبحث الكثير من المستهلكين والمهتمين بتربية الدواجن عن أسعار الكتاكيت على مدار اليوم، حيث شهدت سعر الكتكوت ارتفاعا كبيرا منذ بداية الأسبوع الجاري، حيث استقر اليوم عند أعلى سعر له.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن

أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن

سجل سعر كتكوت أبيض شركات عمر يوم سجل 27 و32 جنيه اليوم في بورصة الدواجن.

سجل سعر كتكوت ابيض قطعان عمر يوم سجل 26 و 26.25 جنيه،اليوم في بورصة الدواجن.

سجل سعر كتكوت ساسو عمر يوم سجل 20 و21 جنيه،اليوم في بورصة الدواجن.

سجل سعر كتكوت ساسو بيور عمر يوم سجل 21 و22 جنيه،اليوم في بورصة الدواجن.

سجل سعر كتكوت بلدي حر عمر يوم سجل 9.5 و10.5 جنيه،اليوم في بورصة الدواجن.

سجل سعر كتكوت هجين عمر يوم سجل 14 و15 جنيه، اليوم في بورصة الدواجن.

سجل سعر كتكوت جيل ثاني عمر يوم سجل 16 و17 جنيه، اليوم في بورصة الدواجن.

سجل سعر كتكوت روزي بيور عمر يوم سجل 16.5 و17.5 جنيه،اليوم في بورصة الدواجن.

أسعار كتاكيت البط اليوم

كتكوت بط بكيني فرنساوي عمر يوم سجل 31.00 جنيه و 31.50 جنيه،اليوم في بورصة الدواجن.

كتكوت بط تسمين فرنساوي عمر يوم سجل 35.00 جنيه و35.75 جنيه،اليوم في بورصة الدواجن.

كتكوت بط مسكوفى عمر يوم سجل 51.00 جنيه و 51.50 جنيه،اليوم في بورصة الدواجن.

كتكوت بط مولارد عمر يوم سجل 49.75 جنيه و50.25 جنيه،اليوم في بورصة الدواجن.

أسعار الكتاكيت شركات اليوم

سجل سعر الكتكوت عمر يوم في شركة أسيوط للإستثمار والتنمية 30 جنيها للكتكوت.

سجل سعر الكتكوت عمر يوم في شركة أمات للدواجن 30 جنيها للكتكوت.

سجل سعر الكتكوت عمر يوم في شركة القاهرة 27.5 جنيها للكتكوت.

سجل سعر الكتكوت عمر يوم في شركة مجموعة القصبي للإستثمار 32 جنيها للكتكوت.

سجل سعر الكتكوت عمر يوم في شركة كايرو ثري إية للدواجن 30 جنيها للكتكوت.

سجل سعر الكتكوت عمر يوم في شركة مجموعة حسن الغريب 29جنيها للكتكوت.

سجل سعر الكتكوت عمر يوم في شركة الصلاح 30 جنيها للكتكوت.

سجل سعر الكتكوت عمر يوم في شركة مجموعة الوادي 28 جنيها للكتكوت.