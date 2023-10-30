أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 30 أكتوبر في بورصة الدواجن

ارتفعت أسعار الكتاكيت مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الأثنين حيث أنها تعتمد على العرض والطلب، فقد شهد خلال الفترة الحالية طلب كبير علي شراء الكتاكيت نتيجة إلي أستقررا الأحوال الجوية وذلك بحسب تصريحات رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم الأثنين والتي جاءت كالتالي:

أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن

كتكوت أبيض شركات عمر يوم سجل 27 و32 جنيه

كتكوت أبيض قطعان عمر يوم سجل 26 و26.25 جنيه

كتكوت ساسو عمر يوم سجل 20 و21 جنيه

كتكوت ساسو بيور عمر يوم سجل21 و22 جنيه

كتكوت بلدي حر عمر يوم سجل 9.5 و10.5 جنيه

كتكوت هجين عمر يوم سجل 14 و15 جنيه

كتكوت جيل ثاني عمر يوم سجل 16 و17 جنيه

كتكوت روزي بيور عمر يوم سجل 16.5 و17.5 جنيه.

أسعار كتاكيت البط اليوم

كتكوت بط بكيني فرنساوي عمر يوم سجل 31.00 جنيه و31.50 جنيه

كتكوت بط تسمين فرنساوي عمر يوم سجل35.00 جنيه و35.75 جنيه

كتكوت بط مسكوفي عمر يوم سجل51.00 جنيه و51.50 جنيه

كتكوت بط مولارد عمر يوم سجل 49.75 جنيه و50.25 جنيه

أسعار الكتاكيت شركات اليوم الأثنين

سجل سعر الكتكوت عمر يوم في شركة أسيوط للإستثمار والتنمية 30 جنيها للكتكوت.

سجل سعر الكتكوت عمر يوم في شركة أمات للدواجن 30 جنيها للكتكوت.

سجل سعر الكتكوت عمر يوم في شركة القاهرة 27.5 جنيها للكتكوت.

سجل سعر الكتكوت عمر يوم في شركة مجموعة القصبي للإستثمار 32 جنيها للكتكوت.

سجل سعر الكتكوت عمر يوم في شركة كايرو ثري إية للدواجن 30 جنيها للكتكوت.

سجل سعر الكتكوت عمر يوم في شركة مجموعة حسن الغريب 29جنيها للكتكوت.

سجل سعر الكتكوت عمر يوم في شركة الصلاح 30 جنيها للكتكوت.

سجل سعر الكتكوت عمر يوم في شركة مجموعة الوادي 28 جنيها للكتكوت.