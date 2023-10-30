هبوط أسعار الفراخ والبط في بورصة الدواجن اليوم الأثنين 30-10-2023

يبحث الكثير من المستهلكين عن اسعار الدواجن على مدار اليوم، حيث تعتمد الأسعار على العرض والطلب، فقد شهدت أسعار الدواجن اليوم الأثنين تراجعا ملحوظل في عدة جنيهات، حيث سجلت اليوم 65 جنيها للكيلو مقارنة بأسعار أمس والتي سجلت 68 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن اليوم الأثنين

وتقدم الدستور في تقريرها أسعار الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الاثنين في بورصة الدواجن، مع مراعاة إضافة من 5 إلي 8 جنيهات بهامش ربح للتجار على الكيلو

ترجع أسعار لحم الفراخ البيضاء اليوم الأثنين ليسجل 65 جنيه للكيلو في المزرعة .

إرتفاع أسعار لحم الفراخ الساسو اليوم الأثنين ليسجل 90 و91 جنيه للكيلو في المزرعة .

استقرت أسعار لحم الفراخ البلدي اليوم الأثنين ليسجل 110 جنيه للكيلو في المزرعة .

استقرت أسعار لحم أمهات أبيض اليوم الأثنين ليسجل61 جنيه للكيلو في المزرعة .

وقد بلغ أسعار أبيض بياض أرضي – 55 جنيه 55 جنيه للكيلو في المزرعة .

أبيض بياض سلك – 52 جنيه 52 جنيه للكيلو في المزرعة.

أسعار لحم النعام اليوم 30 أكتوبر

سجلت أسعار لحم السمان 80 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم نعام القائم 130جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم فخد نعام 270 جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم الفراخ الأحمر87 جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم الفراخ الأبيض 66 جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم نعام (مشفي) 370 جنيها للكيلو.

سجلت أسعاررومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك )100 جنيها للكيلو.

سجلت أسعاررومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك)90 جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم بياض بني (بطاريات)69 جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم بياض بني ( أرضي )72 جنيها للكيلو.

أسعار البط اليوم الأثنين في بورصة الدواجن

سجلت أسعارلحم بط (مسكوفي)105 جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم بط(فرنساوي)65 جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم بط (مولار)65 جنيها للكيلو.

زغاليل الحمام (الجوز)120 جنيها للكيلو.

لحم بط (بلدي) 100جنيها للكيلو.

أسعار مجزأت الدواجن اليوم