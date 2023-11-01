أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء للفراخ والبط في بورصة الدواجن

شهدت أسعارالكتاكيت ارتفاعًا طفيفًا في بورصة الدواجن، حيث تشهد الأسعار ارتفاعا بشكل يومي، والعرض والطلب يلعب دورًا كبير في أسعار الكتاكيت، حيث يشهد السوق حالة من الطلب على الكتاكيت.

وتقدم الدستور أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

اسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن

ارتفع سعر كتكوت أبيض شركات عمر يوم سجل 29 إلى 33 جنيه اليوم في بورصة الدواجن.

سجل سعر كتكوت ابيض قطعان عمر يوم سجل 26 و26.25 جنيه،اليوم في بورصة الدواجن.

سجل سعر كتكوت ساسو عمر يوم سجل 20 و21 جنيه،اليوم في بورصة الدواجن.

سجل سعر كتكوت ساسو بيور عمر يوم سجل 21 و22 جنيه،اليوم في بورصة الدواجن.

سجل سعر كتكوت بلدي حر عمر يوم سجل 9.5 و10.5 جنيه،اليوم في بورصة الدواجن.

سجل سعر كتكوت هجين عمر يوم سجل 14 و15 جنيه، اليوم في بورصة الدواجن.

سجل سعر كتكوت جيل ثاني عمر يوم سجل 16 و17 جنيه، اليوم في بورصة الدواجن.

سجل سعر كتكوت روزي بيور عمر يوم سجل 16.5 و17.5 جنيه،اليوم في بورصة الدواجن.

أسعار كتاكيت البط اليوم

كتكوت بط بكيني فرنساوي عمر يوم سجل 31.00 جنيه و31.50 جنيه،اليوم في بورصة الدواجن.

كتكوت بط تسمين فرنساوي عمر يوم سجل 35.00 جنيه و35.75 جنيه،اليوم في بورصة الدواجن.

كتكوت بط مسكوفى عمر يوم سجل 51.00 جنيه و51.50 جنيه،اليوم في بورصة الدواجن.

كتكوت بط مولارد عمر يوم سجل 49.75 جنيه و50.25 جنيه،اليوم في بورصة الدواجن.

أسعار الكتاكيت شركات اليوم

سجل سعر الكتكوت عمر يوم في شركة أسيوط للإستثمار والتنمية 30 جنيه للكتكوت.

سجل سعر الكتكوت عمر يوم في شركة أمات للدواجن 30 جنيها للكتكوت.

سجل سعر الكتكوت عمر يوم في شركة القاهرة 27.5 جنيه للكتكوت.

سجل سعر الكتكوت عمر يوم في شركة مجموعة القصبي للإستثمار 32 جنيه للكتكوت.

سجل سعر الكتكوت عمر يوم في شركة كايرو ثري إية للدواجن 30 جنيه للكتكوت.

سجل سعر الكتكوت عمر يوم في شركة مجموعة حسن الغريب 29 جنيه للكتكوت.

سجل سعر الكتكوت عمر يوم في شركة الصلاح 30 جنيه للكتكوت.

سجل سعر الكتكوت عمر يوم في شركة مجموعة الوادي 28 جنيه للكتكوت.