السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خبير اقتصادى: أسعار الغاز الأوروبى سترتفع مع دخول فصل الشتاء

الغاز الأوروبي
الغاز الأوروبي

قال عمرو يوسف، الخبير الاقتصادي، إن الحرب على غزة ودخول فصل الشتاء سيتسبب في ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عالميًا، مع استمرار القلق حيال الإمدادات النفطية وسلاسل الإمداد.

 

خبير اقتصادي: أسعار الغاز الأوروبي سترتفع مع دخول فصل الشتاء

وتابع الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحظر الأوروبى على الغاز الروسي والتوترات بمنطقة الشرق الأوسط، قد ترفع أسعار الغاز لـ30 دولارًا، موضحًا أن قرار رفع سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي للسيارات من 4.5 جنيه إلى 5.5 جنيه، طبيعي مع ارتفاع الأسعار العالمية.

كانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية، قررت متابعة تنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلية، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من الساعة الثامنة صباح يوم 03/11/2023 لتصبح كالآتى:

10 جنيهات للتر البنزين 80 و11.50 جنيه للتر البنزين 92 و12.50 جنيه للتر البنزين 95، وذلك لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه فى السوق المحلية، كما قررت اللجنة تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر.

وجاء تثبيت سعر السولار بالرغم من زيادة الفجوة السعرية بين تكلفة توفيره وسعر بيعه فى السوق المحلي، وذلك حرصًا على الصالح العام، لما له من تأثير على وسائل نقل الركاب والبضائع، علمًا بأن آخر زيادة لسعر السولار فى السوق المحلية كانت فى مايو 2023.

وناقشت اللجنة المتغيرات العالمية والإقليمية من الأحداث السياسية والمؤشرات الاقتصادية التى كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على زيادة الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعار خام برنت التى تخطت 90 دولارًا للبرميل. 

يأتى قرار اللجنة انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه منذ يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع المنتجات فى السوق المحلية ارتفاعًا أو انخفاضًا كل ربع سنة وفقًا للتطور الذى يحدث لأهم عاملين مؤثرين فى تكلفة إتاحة وبيع هذه المنتجات فى السوق المحلية وهما السعر العالمى لبرميل خام برنت وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.

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