السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 11-11-2023

الحديد والأسمنت
الحديد والأسمنت

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 11-11-2023 محور اهتمام الملايين من المواطنين الراغبين في البناء والتشييد وتشطيب الوحدات السكنية والمحلات التجارية، حيث تشهد استقرارا ملحوظا في الآونة الأخيرة بفعل استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية في البنوك المصرية.

سعر طن الحديد والأسمنت السبت 11-11-2023

نعرض أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 11-11-2023 من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب دون إضافة مصاريف العتالة ومكاسب التجار والموزعين والنقل خاصة عقب ارتفاع أسعار البنزين الأسبوع الماضي وإليكم الأسعار بالتفصيل:-

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز نحو 40874 جنيها للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الاستثماري نحو 38457 جنيها للطن.

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انخفاض الذهب محليا إثر تراجع سعر الأونصة ومد العمل بمبادرة الواردات بدون جمارك

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سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023 فى مصر 

 

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري نحو 34500 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي نحو 33500 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الجيوشي نحو 33500 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين نحو 35000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي نحو 33500 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الجارحي نحو 33500 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العتال نحو 38000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي نحو 37000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل نحو 36500 جنيه للطن.

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سعر الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية

سجل سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح نحو 2250 جنيها للطن.

سجل سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر نحو 2150 جنيها للطن.

سجل سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل نحو 2020 جنيها للطن.

سجل سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المخصوص نحو 2200 جنيه للطن.

سجل سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويس نحو 2135 جنيها للطن.

سجل سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المعلم نحو 2060 جنيها للطن.

سجل سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السهم نحو 2060 جنيها للطن.

سجل سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة الفهد نحو 2050 جنيه للطن.

سجل سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر نحو 2200 جنيه للطن.

سجل سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة سيناء نحو 2060 جنيها للطن.

سجل سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان نحو 2300 جنيها للطن.

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أسعار مواد البناء مواد البناء سعر طن الحديد سعر طن الحديد والاسمنت طن الحديد الحديد والأسمنت

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