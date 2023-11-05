الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كم أسعار سبائك الذهب اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023 في الصاغة

سبائك الذهب
سبائك الذهب

أسعار سبائك الذهب اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023 محور اهتمام الملايين من المصريين الراغبين في استثمار مدخراتهم في ظل توتر الأوضاع في قطاع غزة من جراء القصف الإسرئيلي والذي تسبب في استشهاد ما يقرب من 9488 شهيد منذ 7 أكتوبر الماضي حيث شهد المعدن النفيس قفزات في الأسعار.

أسعار سبائك الذهب اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023

يوضح التقرير التالي أسعار سبائك الذهب اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023 وفقا لآخر تحديث لتعاملات الصاغة المصرية للمعدن النفيس حيث سجل عيار 24 الذي يصنع منه السبيكة الذهبية نحو 2943 جنيه وذلك وفقا عقب قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة عند مستوى 19.25% للإيداع و20.25 % للإقراض وبقاء سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75 وجاء قيمة السبائك كما يلي:-

  • سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام بدون مصنعية نحو 3.004 جنيه في محلات الصاغة المصرية.
  • سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام بدون مصنعية نحو 7.1704 جنيه في محلات الصاغة المصرية.
  • سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام بدون مصنعية نحو 14.204 جنيه في محلات الصاغة المصرية.
  • سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام بدون مصنعية نحو 28.080 جنيه في محلات الصاغة المصرية.
  • سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرام بدون مصنعية نحو 55.778 جنيه في محلات الصاغة المصرية.
  • سعر أونصة الذهب بدون مصنعية نحو 86.489 جنيه في محلات الصاغة المصرية.
  • سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرام بدون مصنعية نحو 146550 جنيه في محلات الصاغة المصرية.
  • سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام بدون مصنعية نحو 293100 جنيه في محلات الصاغة المصرية.

تحديث.. سعر الذهب اليوم في مصر وسعر السبيكة عيار 24

800 طن حجم طلب البنوك المركزية على الذهب منذ بداية 2023

مصنعية سبائك الذهب في مصر 

  • قيمة مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 1 جرام بلغت 67 جنيه.
  • قيمة مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 2.5 جرام بلغت 66 جنيه.
  • قيمة مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 5 جرام بلغت 60 جنيه.
  • قيمة مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 10 جرام بلغت 60 جنيه.
  • قيمة مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 20 جرام بلغت 56 جنيه.
  • قيمة مصنعية ودمغة سبيكة الأونصة التي تزن 31.10 جرام بلغت 56 جنيه.

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