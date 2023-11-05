جرائم الاحتلال فى حرب غزة.. لم يترك بشرًا ولا حجرًا (فيديو)

عرضت فصائية "القاهرة الإخبارية" فيديوجراف عن تداعيات الحرب على قطاع غزة بعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع لـ30 يومًا، وفيما يلي التفاصيل:-

تم تسجيل نحو 9500 شهيد وما يزيد على 26 ألف جريح.

فقدان 1950 مواطنا بينهم 1050 طفلا.

نزوح نحو 1.5 مليون شخص لجأ أكثرهم إلى الجنوب.

تضرر نحو ربع مليون وحدة سكنية بما يمثل 60% من إجمالي الوحدات.

220 مدرسة تضررت وخروج 60 منها عن الخدمة.

القصف الإسرائيلي أوقع أضرارا في 88 مقرا حكوميا.

الاحتلال هدم 55 مسجدا.. وتضررت ثلاث كنائس.