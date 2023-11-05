الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": إسرائيل تواصل القصف العشوائى على غزة

غزة
غزة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" لقطات ترصد استمرار القصف العشوائي لقوات الاحتلال الإسرائيلي بواسطة الطائرات الحربية في قطاع غزة على الهواء مباشرة.

ووفقًا للإحصائيات الأخيرة لوزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 9425 شهيدًا.

وبلغ عدد المنشآت الصحية المتضررة 56 منشأة، و181 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي، وخروج 32 مدرسة عن الخدمة، و72 مقرًا حكوميًا تضررت بشكل كبير، وتم هدم 33 مسجدًا، وتضرر 3 كنائس، و20 ألف وحدة سكنية أصبحت غير قابلة للسكن، ونزح مليون و400 ألف فلسطيني من شمال غزة إلى جنوبها منذ السابع من أكتوبر الماضي حتى أمس.

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