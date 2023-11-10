سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 10-11-2023

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة مع اتجاه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة والحفاظ على قيمة الجنيه مقابل الدولار في الاجتماعين الاخيرين، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 10-11-2023.

سعر الدولار اليوم



سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري



سعر الشراء: 30.85 جنيه مصري

سعر البيع: 30.95 جنيه مصري

سعر الدولار اليوم في بنك مصر



سعر الشراء: 30.75 جنيه مصري

سعر البيع: 30.85 جنيه مصري



سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري



سعر الشراء: 30.75 جنيه مصري

سعر البيع: 30.85 جنيه مصري

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة



سعر الشراء: 30.75 جنيه مصري

سعر البيع: 30.85 جنيه مصري

سعر الدولار بنك الإمارات دبي الوطني



سعر الشراء: 30.75 جنيه مصري

سعر البيع: 30.85 جنيه مصري

سعر الدولار في بنك الإسكندرية



سعر الشراء: 30.75 جنيه مصري

سعر البيع: 30.85 جنيه مصري

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي



سعر الشراء: 30.90 جنيه مصري

سعر البيع: 30.95 جنيه مصري

سعر الدولار في كريدي أجريكول



سعر الشراء: 30.85 جنيه مصري

سعر البيع: 30.95 جنيه مصري

سعر الدولار في بنك البركة



سعر الشراء: 30.85 جنيه مصري

سعر البيع: 30.95 جنيه مصري

سعر الدولار في بنك بلوم



سعر الشراء: 30.85 جنيه مصري

سعر البيع: 30.95 جنيه مصري

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي



سعر الشراء: 30.85 جنيه مصري

سعر البيع: 30.95 جنيه مصري

سعر الدولار في ميد بنك



سعر الشراء: 30.85 جنيه مصري

سعر البيع: 30.95 جنيه مصري

سعر العملات الأجنبية

• الدولار الأمريكي: 30.85 جنيه مصري (شراء)، و30.95 جنيه مصري (بيع)

• اليورو: 32.95 جنيه مصري (شراء)، و33.05 جنيه مصري (بيع)

• الجنيه الإسترليني: 37.95 جنيه مصري (شراء)، و38.05 جنيه مصري (بيع)

• الدرهم الإماراتي: 8.39 جنيه مصري (شراء)، و8.49 جنيه مصري (بيع)

• الدينار الكويتي: 99.91 جنيه مصري (شراء)، و100.01 جنيه مصري (بيع)

• الريال السعودي: 8.22 جنيه مصري (شراء)، و8.32 جنيه مصري (بيع)