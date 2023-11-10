الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الذرة بـ12800 جنيه والصويا بـ36800 جنيه.. أسعار الأعلاف فى الأسواق اليوم

اعلاف
اعلاف

شهدت أسعار الذرة وفول الصويا استقرارا في الأسواق، اليوم الجمعة، حيث سجل  سعر طن الذرة أرجنتيني 13600 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة برازيلى 13600 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة أوكراني  12800 جنيه، في حين سجل سعر طن الذرة تركى 12900 جنيه، كما سجل سعر إردب الذرة الرفيعة  محلى  حورس 2500 جنيه، وسجل سعر إردب الذرة الشامية 2000 جنيه.

أسعار الصويا

وبلغ سعر طن كورن فلاك ذرة أرجنتيني 14400جنيه، وبلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد 40000 جنيه، كما بلغ سعر كسب صويا محلى 44% 29500 جنيه، وبلغ سعر كسب صويا 46% محلى 31500 جنيه، كما بلغ كسب صويا مستورد31500 جنيه، وبلغ صويا فول فات مستورد 37600 جنيه أرضه، وبلغ صويا فول فات محلى 36800 جنيه  أرضه، فيما بلغ صويا هاى فات 43% مستورد 29000 جنيه أرضه، وبلغ صويا هاى فات 43% محلي 28000 جنيه  أرضه.

 وسجل سعر طن كسب عباد +36%19500 جنيه، وبلغ سعر طن جيلوتين مستورد 45000 جنيه، وبلغ سعر طن ردة بران محلى 10700جنيه، وبلغ سعر جيلوتين محلى 39000 جنيه، فيما بلغ سعر طن النخالة الخشنة 8900 جنيه الشيكارة زنة 40 كيلو موحد وسجل سعر حمل تبن القمح 300 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن

وسجل طن أعلاف بادى 21700 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 21400 جنيه للطن، فى حين سجل طن العلف ناهى 21300 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ21100 جنيه للطن وسجل طن العلف بياض بـ20000 جنيه.

كما سجل طن العلف بياض 17% بـ19500 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16%بـ18700 جنيه للطن وبلغ سعر طن علف بياض 14%بـ18000 جنيه.

الذرة ب12800 والصويا ب36800 جنيه أسعار الأعلاف

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