الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار طن الذرة الصفراء اليوم الأربعاء 8-11-2023 في بورصة السلع

الذرة الصفراء
الذرة الصفراء

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الأعلاف وقد شهدت أسعار الأعلاف تراجعا ملحوظا على مدار الساعات القليلة الماضية حيث يرتبط أسعار الدواجن بأسعار الأعلاف حيث أنه منذ تراجع أسعار الأعلاف أصبح هناك تراجع في أسعار الدواجن.

ونستعرض في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن في بورصة السلع والتي جاءت كالتالي:

أسعار طن الذرة الصفراء اليوم الأربعاء 

بلغت أسعار طن الذرة الصفراء برازيلي أو أرجنتيني  13200 جنيه  صب أرضه

بينما سجلت أسعار طن الذرة الصفراء (أوكراني، صربي، بلغاري، أمريكي، روماني) اليوم الأربعاء 12300 جنيها صب أرضه.

أسعار الصويا اليوم الأربعاء

بلغت أسعار الصويا 46 % (محلي) اليوم الأربعاء في بورصة السلع 31000 جنيها صب أرضه.

بلغت أسعار صويا 44 % اليوم الأربعاء في بورصة السلع 30000  جنيها صب أرضه.

بلغت أسعار صويا 46% (مستورده) 31000  جنيها صب ارضه.

بلغت أسعار ردة ( نخالة ) 11000  جنيها صب ارضه.

بلغت أسعار زيت صويا منزوع 45000  جنيها صب أرضه.

بلغت أسعار زيت صويا مكرر 46500  جنيها صب ارضه.

بلغت أسعار بذرة فول الصويا 29000  جنيها صب ارضه.

بلغت أسعار كسب عباد 36%20000  جنيها صب ارضه.

بلغت أسعار دي دي جي إس 27% 22000  جنيها صب ارضه.

بلغت أسعار جلوتين مستورد 60% 47500  جنيها صب ارضه.

بلغت أسعار قشر فول الصويا 9000  جنيها صب ارضه.

الأرجنتيني والبرازيلي بـ14200 جنيه.. أسعار الذرة وفول الصويا في الأسواق اليوم

أعلاف الدواجن.. سعر الذرة الصفراء والأعلاف اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023

الزراعة يعلن الإفراج عن 205 ألف طن اعلاف"الذرة والصويا" 

سعر طن الذرة الصفراء في مصر 2023 المحلية والمستوردة اليوم الاثنين

مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية

في إطار جهود الدولة لتخفيض أسعار السلع الأساسية وتنفيذًا للمبادرة التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي.

وأضاف أنه خلال الفترة من 20/10/2023 حتى 26/10/2023 تم الإفراج عن 121 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 60 مليون دولار، وشمل 88 ألف طن من الذرة بحوالي 31.6 مليون دولار، و33 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 24.5 مليون دولار، وأيضًا إضافات أعلاف بحوالي 3.6 مليون دولار، ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 26 أكتوبر 2023) 8.4 مليون طن بإجمالي مبلغ 4.1 مليار دولار.

المواطنين أسعار الأعلاف الساعات القيلية أسعار طن الذرة الصفراء برازيلي أسعار طن الذرة الصفراء أوكراني

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